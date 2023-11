QUANTAS VEZES O CRUZEIRO FOI REBAIXADO EM SUA HISTÓRIA?

Um dos times que mais sustentou o posto de nunca ter caído para a Série B do Brasileirão, o Cruzeiro sofreu com o fim desta jornada em 2019. Mesmo com um time recheado de estrelas, como Rodriguinho, Fábio, Thiago Neves e Fred, a equipe não conseguiu render o esperado depois do título estadual e fez um campeonato altamente irregular, tendo sua queda decretada já na última rodada, em derrota para o Palmeiras por 2 a 0 no Mineirão. Na ocasião, foram apenas 36 pontos conquistados, com sete vitórias, 15 empates, 16 derrotas e um amargo 17º lugar, que cravejou o único rebaixamento na história do clube.