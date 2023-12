O jogo começou com boas chances para as duas equipes no Mineirão, mas não demorou muito para o Cruzeiro se impor diante de seu torcedor. A Raposa quase abriu o placar aos 7', porém a bola acabou não entrando após um bate-rebate dentro da área do Athletico-PR. O time mineiro continuou trazendo mais perigo, enquanto o Furacão tentava trabalhar a posse de bola. Aos 43', Willian Bigode perdeu uma chance na cara do gol, e a primeira etapa terminou empatada em 0 a 0.