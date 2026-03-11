Decisão da arbitragem em Flamengo x Cruzeiro causa revolta: 'Já prejudicado'

Flamengo e Cruzeiro é um dos duelos que agita a noite agitada desta quarta-feira (11) na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, uma decisão da arbitragem causa muita revolta em torcedores nas redes sociais.

O Flamengo saiu na frente do Cruzeiro com Pedro no começo do jogo. Logo depois, o atacante Rubro-Negro driblou Villalba e foi para o chão dentro da área. Em campo, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza não assinalou a penalidade, e o VAR não interviu.

Nas redes sociais, o lance deixou torcedores do Flamengo inconformados. Muitos rubro-negros queriam a marcação do pênalti no Maracanã. Veja a jogada polêmica e os comentários abaixo:

Veja lance polêmico e a reação dos torcedores

Flamengo x Cruzeiro: reencontros marcam duelo entre campeões no Maracanã

O confronto entre Flamengo e Cruzeiro promete fortes emoções nesta quarta-feira (11). No Maracanã, às 21h30 (de Brasília), campeões dos campeonatos Carioca e Mineiro se enfrentam pelo Brasileirão. Mas, além das conquistas recentes das equipes, o jogo conta com outros fatores importantes: reencontros entre antigos companheiros e até ídolo do clube.

A partida no Rio de Janeiro ficará marcada para Leonardo Jardim, Tite e Gerson. Pela primeira vez, os treinadores e o meio-campista reencontrarão seus antigos clubes.

Maracanã recebe Flamengo x Cruzeiro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Antes de assumir o comando técnico do Flamengo, Jardim trabalhou no Cruzeiro. Em Belo Horizonte, o técnico português, que conseguiu bons resultados, comandou a Raposa de fevereiro a dezembro de 2025. Durante esse período, ele prometeu que, no Brasil, só treinaria o time mineiro, algo que posteriormente não se concretizou.

Assim como Jardim, Tite também encontrará ex-companheiros. Após comandar a Seleção Brasileira, o treinador escolheu o Flamengo para voltar a trabalhar em clubes. A sintonia com o Rubro-Negro, entretanto, não aconteceu. Entre episódios turbulentos, como a relação com Gabigol, e resultados decepcionantes, o treinador acabou sendo demitido. Tite reencontrará o Flamengo com o Cruzeiro.