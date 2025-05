Kaio Jorge destaca entrosamento com Gabigol no ataque do Cruzeiro

Os atacantes Gabigol e Kaio Jorge mostraram, mais uma vez, na vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza por 2 a 0, domingo, na Arena Castelão, que podem e devem jogar juntos. Além do bom desempenho, a dupla segue invicta com a camisa celeste quando começa como titular: são sete jogos, com quatro vitórias e três empates.

- Tem sido muito bom. Todo mundo sabe da qualidade do Gabriel. Assim que a bola vai para ele, eu tento me posicionar de uma maneira para bater para o gol. A gente tem um entrosamento muito bom dos treinamentos também – comentou Kaio Jorge, autor do primeiro gol do Cruzeiro na vitória sobre o Fortaleza.

Recentemente, em entrevista ao podcast do Cruzeiro, Gabigol também elogiou muito o companheiro de ataque:

- Fico muito grato pelo elogio. Quando subi no profissional do Santos, ele já estava arrebentando e acompanhei e vi muitos gols dele. Hoje, jogar ao lado dele é muito gratificante – afirmou Kario Jorge, na zona mista no Castelão.

Kaio Jorge também recebeu o carinho do torcedor cruzeirense presente na Arena Castelão:

- É muito gratificante ouvir o torcedor gritando meu nome. Vou continuar dando a vida para que esse momento continue e aumente os gols – disse o atacante, que já marcou oito gols na temporada.

Veja os jogos em que Gabigol e Kaio Jorge começaram como titulares no Cruzeiro:

1 x 1 Betim – Mineirão – Mineiro (técnico Fernando Diniz) 1 x 1 América – Independência – Mineiro 1 x 1 Red Bul Bragantino – Nabizão – Amistoso 2 x 1 Mirassol – Mineirão – Brasileirão 2 x 0 Vila Nova-GO – Mineirão – Copa do Brasil 3 x 0 Vila Nova-GO – Serra Dourada – Copa do Brasil 2 x 0 Fortaleza – Castelão – Brasileirão

O Cruzeiro volta a campo quarta-feira (28), na última partida pela Copa Sul-Americana, contra o Unión de Santa Fe, da Argentina, no Mineirão, às 21h30. O técnico Leonardo Jardim vai usar jogadores reservas, porque, no domingo (1º), a equipe enfrenta o líder do Brasileirão, o Palmeiras, no Mineirão, às 19h30, pela 11ª rodada.