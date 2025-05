Lucas Silva comemora boa fase do Cruzeiro na temporada

A vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, neste domingo (25), na Arena Castelão, ampliou a sequência de jogos invicto do Cruzeiro na temporada: agora são nove, incluindo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O resultado também deixou a Raposa mais perto dos dois primeiros colocados do Brasileirão. Com 20 pontos, a equipe celeste tem um a menos que o Flamengo e dois atrás do líder Palmeiras, próximo adversário, domingo (1º), no Mineirão.

Na saída do campo, o volante e capitão Lucas Silva falou sobre o bom momento do Cruzeiro na temporada:

- Está sendo uma sequência maravilhosa, algo que o clube estava construindo havia tempo, uma evolução de time, de padrão, de gestão. A gente está muito contente, o clube, a nossa torcida. Uma arrancada dessa, uma sequência de vitória que a gente estava querendo há muito tempo estamos conseguindo com muita humildade, com os pés no chão, com muito trabalho. E o nosso treinador e a comissão estão sendo muito importantes nessa gestão também. Os jogadores estão comprovando isso dentro de campo, com boas atuações e vitórias – afirmou Lucas Silva, em entrevista ao “Sportv”

Lucas Silva comemora gol do Cruzeiro contra o Fortaleza (Foto: Samuel Andrade/Cruzeiro)

Lucas Silva foi o autor do segundo gol do Cruzeiro, aos 40 minutos do primeiro tempo, numa bela finalização, depois de receber a bola de Gabigol e cortar o adversário na área. Havia mais de um ano que o volante não fazia um gol. O último que havia marcado foi na vitória por 3 a 0 sobre o Alianza, na Colômbia, pela Sul-Americana, em 7 de maio. No ano passado, Lucas Silva também marcou na estreia no Brasileirão, a vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, no Mineirão, em 14 de abril.

Na zona mista, Lucas Silva não segurou as lágrimas ao falar de seu momento no Cruzeiro. Cria do clube, o volante lembrou os bons e maus momentos com a camisa celeste e, em especial, da recuperação da vaga no time titular, com as mudanças feitas por Leonardo Jardim a partir do jogo com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão.

Lucas Silva satisfeito com chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira

Lucas Silva falou também sobre a chegada do técnico Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira – o volante foi dirigido pelo italiano no Real Madrid, em 2014 e 2015:

- Ancelotti é um excelente treinador. Fiquei muito feliz com a chegada dele na Seleção. Renova a expectativa de todo mundo, dos jogadores que podem ser convocados, da nação brasileira. É um treinador muito respeitado, conhece muito. Um treinador que, eu acredito, que a gestão dele vai fazer muita diferença no processo da Seleção. É confiar no trabalho dele que a Seleção Brasileira tende a dar uma mudança de chave – opinou o volante do Cruzeiro.