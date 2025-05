O Cruzeiro venceu o Fortaleza por 2 a 0 na noite deste domingo (25), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Castelão. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Lucas Silva, em um bom 1º tempo da Raposa. Apesar da reação na etapa final, o Leão não conseguiu balançar as redes.

Com o resultado, o Cruzeiro foi a 20 pontos e, na terceira posição, se aproximou do líder Palmeiras (22 pontos). O Fortaleza, que vive fase instável, estacionou nos dez pontos e foi para a 16ª posição na tabela do campeonato.

Cruzeiro vence o Fortaleza em jogo movimentado

Em um encontro de fases opostas no Brasileirão, o Cruzeiro visitou o Fortaleza e iniciou a partida pressionando. Logo nos minutos iniciais, o goleiro João Ricardo realizou uma sequência de três defesas. Depois, Kaio Jorge finalizou para fora.

Mantendo o domínio das ações, a Raposa conseguiu abrir o placar. Gabriel recebeu na meia-lua e, de primeira, encontrou passe para Kaio Jorge. O atacante bateu rasteiro e balançou as redes. Apesar de estar perdendo, o Tricolor seguia sem ameaçar a meta de Cássio.

Minutos depois, os mineiros ampliaram a vantagem. Em troca de passes pela direita, Gabriel serviu Lucas Silva. O volante cortou a marcação e, de esquerda, finalizou colocado, sem chances para João Ricardo. O Leão, por sua vez, teve uma primeira etapa de ineficácia.

Partida entre Fortaleza e Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Tentando uma mudança de postura, o Fortaleza voltou com três mudanças para o 2º tempo. A equipe ensaiou uma pressão e começou a chegar com mais frequência ao ataque. Pochettino finalizou por cima do gol e Pikachu, em chute colocado, mandou perto da trave de Cássio.

Pela esquerda, Breno Lopes cruzou para Lucero, que cabeceou no canto e obrigou o arqueiro celeste a espalmar. Em lance rápido, o Cruzeiro voltou a finalizar com Kaio Jorge, que fez jogada pela direita e chutou para a defesa de João Ricardo.

O Tricolor seguiu tentando um gol para diminuir a desvantagem, mas a missão ficou mais difícil após a expulsão de Pedro Augusto (por dois amarelos). Assim, os mineiros administraram a vantagem e mantiveram a fase positiva pela Série A. Os cearenses, enquanto isso, continuam em momento instável.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 2 CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 25/05/2025 - 20h30

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Kaio Jorge aos 34 min do 1º T, Lucas Silva aos 41 min do 1º T (CRU)

🟨 Cartões amarelos: Martínez, Gustavo Mancha, Pedro Augusto (FOR); Villalba (CRU)

🟥 Cartão vermelho: Pedro Augusto (FOR)

🗣️ Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🏁 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa (Mancuso); Zé Welison (Calebe), Pol Fernández (Pedro Augusto) e Martínez (Pochettino); Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes (Lucca Prior).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero (Murilo Rhikman), Lucas Silva, Christian (Lautaro Díaz) e Marquinhos (Bolasie); Gabriel (Eduardo) e Kaio Jorge (Kaique Kenji).