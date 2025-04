Cruzeiro: Lucas Silva ressalta mudança de atitude da equipe

O volante Lucas Silva foi uma das novidades na escalação do Cruzeiro no empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo (13), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim mudou sete jogadores em relação ao time que foi derrotado pelo Mushuc Runa, do Equador, por 2 a 1, quarta-feira (9), no Mineirão, pela Copa Sul-Americana.

Lucas Silva, na zona mista após a partida contra o São Paulo, comentou a decisão do técnico do Cruzeiro:

- O Leonardo Jardim gosta muito de mesclar a equipe, de sempre oxigenar para ter jogadores mais frescos quando entram. Ele está vendo a equipe, encaixando a melhor característica de cada jogador. Isso é bom e deixa todo mundo ligado, em alerta, para poder jogar e mostrar o seu valor. Foi uma boa postura, a gente sai com essa sensação – afirmou o volante.

Essa foi apenas a terceira vez que Lucas Silva foi titular do Cruzeiro na temporada. As duas anteriores havia sido em jogos em que a equipe principal foi poupada: a vitória por 1 a 0 sobre o Tombense e a derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, ambos pelo Campeonato Mineiro. O volante já disputou 275 jogos com a camisa do Cruzeiro, desde 2012.

Lucas Silva, assim como o técnico Leonardo Jardim, destacou a mudança de comportamento da equipe do Cruzeiro:

- Tivemos uma postura mais agressiva. Impusemos mais o nosso ritmo e conseguimos um bom resultado. Pela nossa postura contra o São Paulo, a gente poderia ter saído com a vitória, mas pontuar fora também é importante no Brasileiro. A gente sai satisfeito com o jogo – disse.

Lucas Silva conta como foi a reunião com o dono da SAF do Cruzeiro

Lucas Silva também falou sobre a reunião de alguns jogadores do grupo com o dono da SAF do Cruzeiro, na quinta-feira (10), após a derrota para o Mushuc Runa, no Mineirão – além dele, participaram do encontro o goleiro Cássio, o lateral William, o volante Lucas Romero e o atacante Dudu.

- Foi uma conversa muito boa, muito franca, aberta. O presidente é sempre receptivo com os jogadores, ele tem o máximo respeito por nós. A gente reconheceu nosso mau momento, ele faz tudo por nós. Entrega tudo do bom e do melhor. A gente disse que vai dar alegrias para ele, que nossa postura ia mudar. A gente disse que vai se fechar e se unir. Não deixar nada de fora tumultuar o nosso ambiente, que é muito bom. Com essa postura, vamos retomar os bons momentos e vitórias – contou Lucas Silva.

Kaio Jorge fez o gol de empate do Cruzeiro contra o São Paulo, no Morumbis (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Os jogadores do Cruzeiro já voltam aos treinos na Toca da Raposa na manhã desta segunda-feira (14). A próxima partida da equipe será quinta-feira (17), contra o Bahia, no Mineirão, às 21h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.