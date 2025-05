Jardim enaltece desempenho do Cruzeiro em semana de jogos pesados

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, neste domingo (25), na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, enalteceu o comportamento da equipe nesta semana, por causa dos bons resultados em três jogos difíceis. No domingo anterior (18), a Raposa empatou o clássico com o Atlético-MG por 0 a 0; na quinta-feira (22), em Goiânia, derrotou o Vila Nova-GO por 3 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil; e, neste domingo (25), completou nove jogos de invencibilidade.

- A equipe está extremamente cansada. Foram três jogos extremamente fortes, principalmente nos últimos três dias, de caráter muito importante que foi o da Copa, fora, hoje novamente fora, com viagem…. Os jogadores deram uma resposta gratificante para mim e para todos os torcedores – afirmou o treinador, na entrevista coletiva após a partida.

Kaio Jorge comemora gol do Cruzeiro contra o Fortaleza (Foto: Samuel Andrade/Cruzeiro)

Para Leonardo Jardim, a atuação da equipe no primeiro tempo foi a melhor desde o início do Campeonato Brasileiro e o placar poderia ter sido maior:

- Acho que foi uma vitória amplamente justificada pela primeira parte. O plano de jogo era entrar muito forte na primeira parte. Se fôssemos melhor na finalização, sairíamos com um resultado mais volumoso. Na segunda parte, gerimos alguns jogadores que mostraram fadiga e acho que ganhamos bem. Mais uma vez, mostramos que somos mais que 11, somos um grupo de trabalho. Essa é a nossa forma de trabalhar porque acreditamos em toda a gente – disse o técnico do Cruzeiro.

Assista à íntegra da entrevista coletiva de Leonardo Jardim após a vitória sobre o Fortaleza:

Jardim perdeu um zagueiro para o jogo do Cruzeiro contra o líder

E a força do grupo do Cruzeiro será posta a prova novamente na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando a equipe enfrenta o líder Palmeiras, domingo (1º), no Mineirão, às 19h30. O zagueiro Villalba recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão – curiosamente o Verdão também perdeu zagueiros para a partida por suspensão: Murilo e Gustavo Gómez.

Antes do jogo contra o Palmeiras, no entanto, o Cruzeiro se despede da Copa Sul-Americana, contra o Unión de Santa Fe, da Argentina, quarta-feira (28), no Mineirão, às 21h30.