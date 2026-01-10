João Marcelo desabafa sobre rumores de saída do Cruzeiro
O zagueiro foi titular na partida contra o Pouso Alegre
Titular do Cruzeiro na derrota por 2 a 1 para o Pouso Alegre, o zagueiro João Marcelo desabafou na zona mista após a partida. O jogador comentou sobre os rumores de que poderia deixar a Raposa rumo ao Internacional.
No fim de 2025, surgiram rumores do interesse do Colorado no defensor e também em Japa nas tratativas por Vitão, que acabou fechando com o Flamengo. Na época, o Lance! apurou que João Marcelo não havia se empolgado com a possibilidade.
Neste sábado, o jogador afirmou que não recebeu nenhum contato oficial dos gaúchos e sempre esteve focado na temporada do Cruzeiro.
– A negociação, eu vi muitas coisas também. Soltaram muita coisa que não aconteceu. A minha cabeça sempre esteve no Cruzeiro. Eu não recebi nenhum tipo de oferta. Falam muita coisa que não é verdade. Sempre estive tranquilo, com a cabeça aqui, treinando bastante nas férias para chegar no melhor ritmo possível, estar bem fisicamente e desempenhar o melhor futebol no Cruzeiro – disse João Marcelo, que também fez um balanço sobre o grupo celeste.
– O grupo não mudou muito. A base está mais ou menos a mesma, com novas chegadas sempre para aprimorar, melhorar o grupo. O grupo é bem acolhedor e unido. Quem vier, será bem recebido para desempenhar um bom futebol e ajudar o Cruzeiro – disse.
Estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro
Como era esperado, o Cruzeiro sofreu com o entrosamento no Mineirão. No início da partida, a dificuldade em criar acabou dando espaço para o primeiro gol do Pousão, um golaço de Alexandre. Depois disso, a Raposa tomou o controle do confronto e chegou a assustar com Rayan Lelis.
Na segunda etapa, os donos da casa voltaram dominando a partida, mas mais uma vez foram punidos. Após erro na saída de bola, Gabriel Tota arriscou de longe e fez 2 a 0. Nos acréscimos, Kauã Prates diminuiu de cabeça.
Na próxima rodada, o Cruzeiro irá enfrentar o Tombense, na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), fora de casa. A equipe volta a atuar no Mineirão no sábado (17), contra o Uberlândia, às 18h30 (de Brasília).
