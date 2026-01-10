João Marcelo analisa derrota do Cruzeiro: 'Faltou concentração e entrosamento'

Em sua estreia no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 1 pelo Pouso Alegre, no Mineirão. Dentro de campo, a Raposa mostrou alguns pontos positivos, mas pecou na falta de entrosamento e foi punida pela pontaria afiada dos rubro-negros.

Após a partida, o zagueiro e capitão João Marcelo fez uma análise da partida, destacando que a equipe precisa de mais tempo e concentração.

– Sem dúvidas, sabíamos que seria uma partida difícil, pela falta de entrosamento. Sei que esse grupo tem muito a contribuir ainda. Faltou um pouco de concentração, entrosamento. Mas tenho certeza que vamos conquistar a vitória na quarta-feira, dar a volta por cima e seremos campeões do Mineiro – disse em entrevista ao Premiere.

Além disso, João Marcelo também comentou sobre a chegada de Tite. Em sua apresentação, o técnico fez elogios à forma física do defensor.

– É um privilégio, um técnico multicampeão. Estou sempre dando meu máximo em todos os treinos. Erro às vezes, mas sempre dou meu máximo. Nas férias, trabalhei bastante para chegar na melhor forma física possível, consegui. Agora é dar continuidade no trabalho, vamos conquistar muitas coisas esse ano – disse o zagueiro.

João Marcelo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Pouso Alegre

Como era esperado, o Cruzeiro sofreu com o entrosamento no Mineirão. No início da partida, a dificuldade em criar acabou dando espaço para o primeiro gol do Pousão, um golaço de Alexandre. Depois disso, a Raposa tomou o controle do confronto e chegou a assustar com Rayan Lelis.

Na segunda etapa, os donos da casa voltaram dominando a partida, mas mais uma vez foram punidos. Após erro na saída de bola, Gabriel Tota arriscou de longe e fez 2 a 0. Nos acréscimos, Kauã Prates diminuiu de cabeça.

Na próxima rodada, o Cruzeiro irá enfrentar o Tombense, na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), fora de casa. A equipe volta a atuar no Mineirão no sábado (17), contra o Uberlândia, às 18h30 (de Brasília).