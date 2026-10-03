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Cássio rasga elogios a Otávio, goleiro do Cruzeiro: 'Promissor'

O camisa 1 da Raposa destacou a personalidade do garoto

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
03/10/2026 06:15
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Cássio e Otávio
Cássio e Otávio (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Atualmente goleiro reserva do Cruzeiro, Cássio rasgou elogios a seu companheiro Otávio, recentemente convocado para a Seleção Brasileira. Na visão do camisa 1, o atleta seguirá sendo lembrado pelo italiano Carlo Ancelotti.

– Só tem que elogiar. Ele não chegou por acaso à Seleção. Tem uma grande família por trás dele. É um garoto muito do bem. Me impressiona que começou como terceiro goleiro, mas sempre foi uma promessa do Cruzeiro. Nas oportunidades que teve, entrou bem. É muito promissor, vai figurar com frequência na Seleção Brasileira. Não tem 50 jogos na carreira. Quando fui convocado, aos 19 anos, parecia que estava em outro mundo. Do lado, tinha Ronaldinho, Cafu. Me chamavam de mestre dos magos. Na Seleção, tinha que almoçar; quando o capitão dizia que estava liberado, eu subia para o quarto. O Júlio César me deu muita moral, me ajudava. Quando fui para o PSV, ele, na Inter de Milão, me levou ao vestiário para dar a camisa dele. Um cara muito bacana – comentou em entrevista ao Charla Podcast.

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– Ele continua a mesma pessoa, converso muito e passo tranquilidade. O Cruzeiro tem uma geração muito boa de goleiros: Vitor e Léo. Dois grandes treinadores de goleiros, João e Robertinho. Está bem estruturado. Não tenho vaidade, dou esse suporte para ajudar – ressaltou.

Otávio e Cássio em treinamento
Otávio e Cássio em treinamento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cássio relembra título do Cruzeiro no Mineiro

Apesar de ter conquistado Libertadores e Mundial, o goleiro Cássio destacou que o título do Campeonato Mineiro nesta temporada foi um momento marcante em sua carreira. O arqueiro ressaltou principalmente a torcida dividida no Mineirão.

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– O Cruzeiro é um clube muito vitorioso, acostumado a vencer. A torcida tem sido muito positiva; é a segunda ou terceira melhor média de público do Brasileirão. A torcida cobra, o que é normal pelo investimento. Batemos na trave na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Este ano havia muita expectativa. Mas a história do Cruzeiro é de grandes clubes e conquistas. Teve uma reformulação com Ronaldo, agora com Pedro. Vejo o Cruzeiro mais próximo de conquistar títulos. O treinador tem um contrato longo. No ano passado, tivemos uma temporada boa, mas houve mudança de técnico. Cada um tem seu jeito de trabalhar, não falta vontade. A torcida merece, foi um momento legal; nunca joguei com torcida dividida – comentou em entrevista ao Charla Podcast.

– Me marcou a final do Mineiro. Foi emocionante; o Cruzeiro não vencia há alguns anos. Vencemos nosso rival. Aprendi aqui o quanto ganhar ou perder o clássico muda as coisas. Foi muito bacana. O futuro do Cruzeiro será promissor. Tínhamos chance de vencer os títulos, mas dentro do programado – relembrou o goleiro.

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