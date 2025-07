Jardim revela objetivo do Cruzeiro na próxima janela de transferência

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, revelou como será a atuação do clube na próxima janela de transferências, com o objetivo de reforçar o elenco celeste para o segundo semestre da temporada. O mercado da bola volta a abrir na próxima sexta-feira (10) e fechará em 2 de setembro.

- Procuramos jogadores que se enquadrem na atitude e no comportamento que o Cruzeiro quer, mas também ativos do futuro de forma a construir um Cruzeiro do futuro com alguns jogadores mais jovens. Sempre olhando para a base, que também é um setor muito importante para nós, o lançamento de alguns jovens jogadores – afirmou Leonardo Jardim, em entrevista à “Itatiaia”, nesta quinta-feira (3), antes da partida contra o Defensa y Justicia, pela Vitória Cup, em Cariacica (ES).

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já disse que o técnico Leonardo Jardim pediu um zagueiro canhoto e dois atacantes que atuam nas beiradas de campo. Alguns nomes foram cogitados, como os dos zagueiros Brayan Medina, do América de Cáli, da Colômbia, e Valentín Gómez, do Vélez Sarsfield, da Argentina, mas nenhuma proposta foi feita ainda pela diretoria celeste.

Para Leonardo Jardim, elenco do Cruzeiro necessita de alguns ajustes

Leonardo Jardim vem repetindo que, após a melhora no rendimento da equipe no primeiro semestre, a necessidade de reforços para o Cruzeiro diminuiu. Ainda assim, ele espera contar com novos jogadores, já que, desde que chegou ao clube em fevereiro, a única contratação que houve foi a do atacante Wanderson, ex-Internacional.

Wanderson foi o único reforço do Cruzeiro após a chegada de Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

- Com certeza, temos que ter em conta que temos algumas afinações a fazer, algumas alternativas para ajudar o elenco, equilibrar o elenco e proporcionar ativos futuros. Isso que esse grupo de pessoas quer, Pedro Junio (vice-presidente de futebol) quer, o presidente (Pedro Lourenço) quer, Paulo Pelaipe (diretor de futebol) quer, essa nova organização do departamento de scout quer - disse Leonardo Jardim.