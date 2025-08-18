Técnico do Cruzeiro lamenta desfalques em empate com o Mirassol

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, justificou ter feito apenas duas mudanças durante o empate por 1 a 1 com o Mirassol, nesta segunda-feira (18), no Estádio Maião, com a falta de seis jogadores que normalmente vem sendo utilizados na equipe. No segundo tempo, somente Matheus Henrique entrou no lugar de Walace, e o atacante Lautaro Diaz substituiu Wanderson.

- Em primeiro lugar, vocês sabem nossas limitações para esse jogo. Temos seis jogadores que normalmente jogam de fora: dois laterais (William e Fagner), mais o Kaiki, mais o (Lucas) Romero, mais o Christian, mais o Marquinhos (que foi cortado do banco pouco antes da partida, por causa de incômodo na coxa). E tivemos de arranjar a equipe da melhor forma – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, após o empate com o Mirassol.

Leonardo Jardim explicou que ficou preocupado com a possibilidade de jogadores que não vinham sendo usados, como Kauã Prates e Jonathan Jesus, pedissem substituições no fim do segundo tempo:

- A gestão da equipe nas substituições foi para ver até como eles aguentavam. Se tivesse hoje mais um médio no banco, outro lateral-esquerdo… Não podia gastar as substituições antes. O (Kauã) Prates poderia fazer como fez contra o Fluminense, aquele gesto que vocês conhecem (pedindo substituição), o Jonathan… Tivemos que gerir e aguentamos no sofrimento e na dor – disse o técnico do Cruzeiro.

Técnico reconhece que faltou intensidade ao Cruzeiro no segundo tempo

Leonardo Jardim reconhece, enfim, que o Cruzeiro não teve boa atuação diante do Mirassol:

- Não foi um grande jogo de futebol. Tivemos muitas limitações e tivemos que gerir da forma que gerimos. A intensidade caiu na segunda parte porque cinco, seis jogadores que entraram de início não tem rodagem para jogar 90 minutos – justificou o técnico.

Jardim mostrou-se aborrecido com as críticas:

- Uma coisa são as pessoas de fora que não têm conhecimento de causa. Outra, somos nós profissionais, que estamos por dentro. Sabia que havia jogador que não iria aguentar mais de 60 minutos. Acho que acabamos de gerir da melhor forma, porque se tivéssemos que colocar o Gamarra como lateral-esquerdo, algum jogador na lateral direita e, se perdesse o jogo, toda a gente estava dizendo ‘você não tinha de fazer’. Mas no futebol é assim: quando não fazemos, tínhamos de fazer; e quando fazemos, não tínhamos de fazer – afirmou.