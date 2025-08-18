Cruzeiro empata com Mirassol e não recupera vice-liderança
Jogo em Mirassol termina 1 a 1, apesar da pressão da equipe da casa
O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Mirassol, no Estádio Maião, nesta segunda-feira (18), no encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, com 38 pontos, permanece na terceira colocação, atrás de Flamengo e Palmeiras. O time paulista recuperou a sexta posição, agora com 29 pontos. O artilheiro do campeonato, Kaio Jorge, marcou pela 14ª vez, logo no início do jogo, e Negueba empatou no segundo tempo.
Na maior parte do tempo, o Mirassol esteve melhor e buscou a vitória. Não conseguiu, mas manteve a invencibilidade como mandante neste Brasileiro, agora em nove partidas. O Cruzeiro também ampliou sua invencibilidade fora de casa para 10 jogos, incluindo Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.
O Cruzeiro começou o jogo melhor e, logo aos 4 minutos, abriu o placar - pouco antes, os jogadores reclamaram de um pênalti cometido por José Aldo. Matheus Pereira avançou pela esquerda, num contra-ataque, e cruzou para a área. Kaio Jorge dominou livre e bateu no canto direito do goleiro Walter, interrompendo jejum de quatro jogos sem marcar e fazendo o 14º gol no Brasileirão.
Somente a partir dos 20 minutos, o Mirassol passou a buscar o ataque, prendendo o time celeste em seu campo defensivo. Edson Carioca finalizou à esquerda de Cássio, aos 21 minutos, e, logo em seguida, Wanderson chutou para defesa de Walter. A partir daí, o time da casa criou boas chances de gol. Primeiro com Chico da Costa, que tentou acertar o ângulo de Cássio. Depois, Edson Carioca tentou de cabeça. Num mesmo lance, Carlos Eduardo e José Aldo obrigaram o goleiro do Cruzeiro a aparecer bem.
No segundo tempo, o Mirassol continuou buscando o empate, enquanto o Cruzeiro tinha dificuldade de armar os contra-ataques. E a insistência deu resultado aos 19 minutos, quando Negueba, que havia entrado pouco antes, recebeu na área, driblou Walace e acertou um belo chute no ângulo esquerdo de Cássio.
A equipe da casa continuou melhor, procurando o gol da virada. Aos 33 minutos, Danielzinho acertou a trave direita de Cássio. Aos 48 minutos, foi Cristian que quase virou para o Mirassol.
Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Mirassol pelo Brasileirão
Na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga sábado (23), contra o Internacional, no Mineirão, às 18h30 - os ingressos já estão à venda. O Mirassol entra em campo no domingo (24), para enfrentar o Fortaleza, às 18h30, no Castelão.
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 1 X 1 CRUZEIRO
20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 18 de agosto de 2025, às 20h
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Maião, em Mirassol (SP)
🥅 Gols: Kaio Jorge (4'/1°T) e Negueba (19'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Ramon, Jemmes, Chico Kim (Mirassol), Cássio, Kauã Prates, Walace, Wanderson (Cruzeiro)
Público: 6.015 presentes
⚽ ESCALAÇÕES
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Matheus Bianqui), Danielzinho e José Aldo (Chico Kim); Carlos Eduardo (Negueba), Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa (Cristian).
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Walace (Matheus Henrique), Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson (Lautaro Diaz).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Espósito (RJ)
4️⃣ Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
