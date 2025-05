Jardim avisa que Cruzeiro não quer jogar mais na Sul-Americana

Após o empate por 1 a 1 com o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador, que significou a eliminação do Cruzeiro da Copa Sul-Americana, a duas rodadas do término da fase de grupos, o técnico Leonardo Jardim apontou que o resultado que tirou o time da competição não foi o desta quarta-feira (7).

- Em primeiro lugar, não fomos eliminados hoje, mas sim pelos três primeiros jogos nas três primeiras rodadas. Hoje, havia uma equipe competitiva, mesmo com algumas mexidas e jogadores menos utilizados, outros jovens, uma aposta nossa no Cruzeiro, que, mesmo sofrendo gol, procurou sempre um melhor resultado. Na parte final, com um jogo mais direto, tentando chegar ao gol, mas não foi suficiente – avaliou o treinador.

Nas três primeiras rodadas, o Cruzeiro perdeu para o Unión por 1 a 0, em Santa Fé, na Argentina; para o Mushuc Runa por 2 a 1, no Mineirão; e para o Palestino, em Coquimbo, no Chile, também por 2 a 1.

Leonardo Jardim também avisou que não pretende voltar a disputar a Copa Sul-Americana:

- É uma experiência que o Cruzeiro não pode repetir, jogar nessa competição. Nós não queremos jogar essa competição no futuro, e acho que os cruzeirenses não querem jogar essa competição. Queremos jogar outra competição, onde jogam os melhores. Para isso, temos de estar focados em outras competições de forma a não voltar a essa competição outro ano – afirmou o técnico, referindo-se a conquistar vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

Atacante Lautaro Díaz comemora gol do Cruzeiro diante do Mushuc Runa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico do Cruzeiro, no entanto, admitiu que a eliminação na primeira fase da Sul-Americana não era esperada – ele mesmo havia dito, após o sorteio da competição, que a equipe tinha a obrigação de terminar em primeiro lugar no Grupo E:

continua após a publicidade

- Com certeza, que, quando iniciamos a competição, não queríamos ser eliminados. Hoje quando apresentei uma equipe menos experiente, conseguimos empatar aqui com dois e mil e tantos metros de altitude, onde é difícil jogar. Não fiquei satisfeito com o empate, porque o Cruzeiro não pode ficar satisfeito com o empate. No futuro, quero jogar a Libertadores, que é competição digna daquilo que é a dimensão do Cruzeiro – repetiu Leonardo Jardim.

Jogos restantes na Sul-Americana servirão para técnico do Cruzeiro rodar o elenco

O Cruzeiro ainda terá de fazer dois jogos em casa pelo Grupo E da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira (14), contra o Palestino, do Chile, e no dia 28, diante do Unión de Santa Fé. Leonardo Jardim avisa que o planejamento será o mesmo da partida contra o Mushuc Runa:

- A estratégia será sempre a mesma, a mesmo que foi no dia de hoje. Poupar jogador, dar ritmo a outros e com certeza tirar um ou outro. Mas pensando que temos que dignificar a camisa do Cruzeiro, jogar desta forma, com atitude, empenho, mesmo que não tenha sido um jogo espetacular, mas em termo de empenho e atitude foi positivo.