Cruzeiro empata no Equador e está eliminado da Sul-Americana

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Mushuc Runa, nesta quarta-feira (7), em Riobamba, no Equador, e está eliminado da Copa Sul-Americana, da qual foi vice-campeão na temporada passada. A Raposa somou o primeiro ponto no Grupo E e não tem condições mais de alcançar o time equatoriano, que chegou a 10, nem o Palestino, que está com nove, após vencer o Unión por 2 a 1, de virada, em Santa Fé, na Argentina.

Com apenas dois titulares na equipe, o goleiro Cássio e o zagueiro Fabrício Bruno, o Cruzeiro fez um péssimo primeiro tempo, assim como o time da casa. Ao time do técnico Leonardo Jardim, faltaram qualidade e o mínimo de entrosamento. Os lances de perigo praticamente não existiram de ambos os lados. Aos 17 minutos, Lautaro Diaz até puxou um contra-ataque, mas Bolasie acabou chutando em cima da zaga.

Lateral esquerdo Kauã Prates, de 16 anos, estreou no Cruzeiro contra o Mushuc Runa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No segundo tempo, o time equatoriano voltou melhor e abriu o placar aos 8 minutos. Num cruzamento de Mina da esquerda, a bola passou por Jonathan Jesus, Kauã Prates não dominou e Orejuela finalizou sem chances para o goleiro Cássio. Dois minutos depois, o Cruzeiro chutou a gol pela primeira vez no jogo, com Lautaro Díaz, da intermediária para fora.

O empate saiu aos 15 minutos, no minuto seguinte à entrada de Kaique Kenji e Lucas Romero. Kaique construiu a jogada, Eduardo chutou em cima do goleiro e Lautaro Díaz pegou o rebote na meia-lua, chutando no canto direito. As duas equipes ainda criaram algumas chances de gol, mas não conseguiram voltar a marcar.

Veja os jogos restantes do grupo do Cruzeiro na Sul-Americana:

5ª rodada

Terça-feira (13): Unión de Santa Fé x Mushuc Runa, em Santa Fé

Quarta-feira (14): Cruzeiro x Palestino, no Mineirão

6ª rodada

Quarta-feira (28): Cruzeiro x Unión de Santa Fé, no Mineirão

Quarta-feira (28): Palestino x Mushuc Runa, em Santiago

✅ FICHA TÉCNICA

MUSHUC RUNA 1 X 1 CRUZEIRO

COPA SUL-AMERICANA - 4ª RODADA

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Riobamba, Equador

🥅 Gols: Orejuela (8'/2°T) e Lautaro Díaz (15'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Dávila, Arce, Penilla (Mushuc Runa), Jonathan Jesus e Murilo Rhikman (Cruzeiro)

⚽ ESCALAÇÕES

MUSHUC RUNA (Técnico: Éver Almeida)

Formento; Haquín, Quintero, Quiñones e Mina; Arce, Tapiero, Orejuela e Dávila; Simisterra (Caicedo) e Penilla.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, Willliam, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Prates (Fagner); Walace (Lucas Romero), Murilo Rhikman, Eduardo (Wanderson) e Rodriguinho (Kaique Kenji); Lautaro Diaz e Bolasie (Dinenno).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Roberto Perez (PER)

🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Diego Jaimes (PER)

4️⃣ Quarto árbitro: Daniel Ureta (PER)

🖥️ VAR: Michael Espinoza (PER)