Gabigol destaca que jogo com Palestino valia muito para o Cruzeiro

O atacante Gabigol foi o destaque da vitória do Cruzeiro sobre o Palestino por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), pela Copa Sul-Americana. Além de marcar o gol da virada, já aos 45 minutos do segundo tempo, Gabigol mostrou muita vontade e persistência para marcar. Embora a equipe já estivesse eliminada da competição, a partida tinha sua importância, segundo o jogador:

- Acho que não valia nada para o campeonato, mas para a gente valia muito. O público veio, valia três pontos, estávamos em casa e vindo de uma sequência muito boa de vitórias. A gente queria continuar vencendo e aconteceu – afirmou Gabigol, na saída do campo, em entrevista à “Paramount”.

A vitória sobre o Palestino foi a quinta do Cruzeiro nos últimos seis jogos. As anteriores foram três pelo Campeonato Brasileiro, contra Vasco (1 a 0), Flamengo (2 a 1) e Sport (4 a 0), e uma pela Copa do Brasil, diante do Vila Nova-GO (2 a 0). Houve um empate por 1 a 1 com o Mushuc Runa, pela Sul-Americana.

Gabigol vem atuando mais recuado, na armação das jogadas (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

No domingo (18), o Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, às 20h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol pediu um tempo para pensar no clássico, após a vitória sobre o Palestino:

- É dormir bem hoje, treinar amanhã e aí pensar no clássico, com calma. Hoje, acho que a gente pode curtir a vitória – disse após a partida desta quarta-feira (14).

Gabigol continua marcando pelo Cruzeiro, mesmo atuando mais recuado

Com a camisa do Cruzeiro, Gabigol já marcou 10 gols em 21 partidas. Desde que perdeu a condição de titular, no empate por 1 a 1 com o São Paulo, pelo Brasileirão, o atacante, nas chances que tem recebido, vem atuando de forma mais recuada, armando jogadas. O técnico Leonardo Jardim falou sobre esse aproveitamento de Gabigol:

- Quando jogamos com dois atacantes, é necessário que um flutue mais que outro e, com certeza, os jogadores que temos como atacante, Lautaro, Dinenno, Bolasie e mesmo Kaio, não são jogadores de flutuação. O único jogador que pode ter maior flutuação é o Gabriel, que, por ventura, necessita fazer essa flutuação, mas gosto que ele entre na área, porque é um grande finalizador – explicou o técnico do Cruzeiro.