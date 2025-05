Escolhido árbitro para clássico Cruzeiro x Atlético-MG

Flávio Rodrigues Souza, de São Paulo, será o árbitro do clássico Cruzeiro x Atlético-MG, domingo (18), às 20h30, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, ele apitou a vitória da Raposa sobre o Bahia por 3 a 0, no Mineirão, em 17 de abril, pela quarta rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Essa será a terceira vez que Flávio Rodrigues de Souza, de 44 anos, apita o clássico mineiro. E o retrospecto não é favorável ao Cruzeiro. Em 17 de julho de 2019, ele apitou a vitória do Atlético-MG por 2 a 0, no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Independência – o Cruzeiro havia vencido a primeira partida por 3 a 0, no Mineirão, e se classificou.

O segundo clássico apitado por Flávio de Souza foi a partida de volta da final do Campeonato Mineiro de 2024, quando o Atlético-MG venceu por 3 a 1, no Mineirão, em 7 de abril, e ficou com o título estadual.

continua após a publicidade

O retrospecto geral do árbitro paulista em jogos do Cruzeiro também não é favorável à Raposa. Desde 2015, ele apitou 24 partidas da equipe celeste, com apenas oito vitórias, além de cinco empates e 11 derrotas. De 2017 a 2021, Flávio Rodrigues emplacou uma sequência de nove partidas sem que o Cruzeiro conseguisse vencer com ele no apito. Foram oito derrotas e um empate.

Além do retrospecto ruim, Flávio Rodrigues de Souza acumula histórico recente de polêmicas com o Cruzeiro. No Brasileirão do ano passado, ele apitou o empate com o Bahia por 1 a 1, em 18 de outubro, no Mineirão, e a diretoria da Raposa reclamou da anulação de um gol do atacante Kaio Jorge.

continua após a publicidade

O árbitro foi chamado pelo VAR e apontou impedimento de Villalba no lance. Os jogadores do Cruzeiro entendiam que o zagueiro não havia tido participação direta na jogada. A diretora divulgou nota sobre o lance e enviou ofício à CBF para reclamar da atuação de Flávio Rodrigues de Souza.

➡️Mais de 50 mil ingressos vendidos para o clássico Cruzeiro x Atlético-MG

Árbitro quase foi agredido por técnico do Cruzeiro, em 2022

Em 2022, Flávio Rodrigues de Souza apitou o empate do Cruzeiro com o CSA por 1 a 1, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela Série B do Brasileiro, e quase foi agredido pelo técnico Paulo Pezzolano. O técnico uruguaio reclamou após o árbitro não expulsar um jogador do CSA e recebeu cartão amarelo. Revoltado, Pezzolano invadiu o campo e puxou o árbitro pela camisa. Lógico que, em seguida, foi expulso. E teve de ser contido para não partir para cima de Flávio Rodrigues de Souza.

Os assistentes de Flávio Rodrigues de Souza no clássico serão Neuza Inês Back e Daniel Luís Marques. O VAR será comandado por Rafael Traci.