Com gol de Gabigol, Cruzeiro vence a primeira na Sul-Americana

Sem chances de classificação para o mata-mata da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro conseguiu a primeira vitória na competição nesta quarta-feira (14): 2 a 1, de virada, sobre o Palestino, no Mineirão. Depois de perder o primeiro tempo por 1 a 0, a Raposa marcou duas vezes na etapa final, com Bolasie e Gabigol. Com o resultado, o Mushuc Runa garantiu o primeiro lugar do Grupo E, e o time chileno vai disputar o play-off com uma equipe eliminada da Copa Libertadores.

O técnico Leonardo Jardim escalou de início três titulares, Villalba, Lucas Romero e Christian, e o atacante Gabigol. O Palestino abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo. Abrigo, na esquerda, levantou a bola na área, e Martínez cabeceou no canto esquerdo de Léo Aragão, que não alcançou a bola. Depois do susto, o Cruzeiro reagiu e tomou conta da partida. Kaique Kenji quase empatou, mas Pérez defendeu. A partir dos 26 minutos, a equipe celeste teve boa sequência de chances, com Lautaro Diaz e Gabigol, por duas vezes. Ainda no primeiro tempo, Kauã Prates também tentou empatar num chute rasteiro, mas a bola foi para fora.

Atacante Lautaro Díaz teve mais uma chance no ataque do Cruzeiro, contra o Palestino, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Para o segundo tempo, Leonardo Jardim tirou os titulares e colocou Gamarra, Walace e Rodriguinho. O Cruzeiro continuou dominando o jogo, mas sem criar chances claras de gol. Somente aos 23 minutos, saiu o gol de empate: William cruzou da direita, e Bolasie cabeceou com força no meio do gol.

Nos minutos finais, o Cruzeiro aumentou a pressão. Aos 36, Gabigol finalizou bem, e Pérez espalmou. Pouco depois, o atacante cruzeirense foi empurrado na área, mas o árbitro não marcou pênalti. Em seguida, Gabigol tentou de falta. O esforço foi compensado já as 45 minutos, quando Gabigol tabelou com Dinenno e, de fora da área, chutou para o gol. A bola desviou num adversário e enganou o goleiro Pérez.

Veja os jogos de Cruzeiro e Palestino na última rodada do Grupo E

A última rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana será disputada no dia 28, apenas para cumprir tabela. Cruzeiro e Unión jogam no Mineirão, às 21h30, e, no mesmo horário, no Chile, jogam Palestino e Mushuc Runa.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 1 PALESTINO

COPA SUL-AMERICANA - FASE DE GRUPOS - 5ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de maio de 2025, 21h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🥅 Gols: Martínez (6'/1°T), Bolasie (23'/2°T) e Gabigol (45'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: William, Kaique Kenji, Gabigol (Cruzeiro), Abrigo, Zúñiga, Benítez (Palestino)



⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Léo Aragão, William, Jonathan Jesus, Villalba (Gamarra) e Kauã Prates, Lucas Romero (Walace), Murilo Rhikman e Christian (Rodriguinho); Kaique Kenji (Dinenno), Gabigol e Lautaro Diaz (Bolasie).

PALESTINO (Técnico: Lucas Bovaglio)

Pérez, Espinoza, Suárez, Meza e Zúñiga; Fernández (Salgado), Martínez e Abrigo (Arias); Carrasco (Parra), Benítez (Facundo Castro) e Marabel.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)

🚩 Assistentes: Jesus Sanchez e Stephen Atoche (PER)

4️⃣ Quarto árbitro: Edwin Ordoñez (PER)

🖥️ VAR: Diego Haro (PER)