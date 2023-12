O Cruzeiro teve quatro treinadores diferentes em 2023. A instabilidade do cargo e a dificuldade para encontrar um profissional que se firme no comando celestre foi um dos maiores problemas do Cabuloso neste ano. Após iniciar a temporada com Paulo Pezzolano à frente da equipe, a Raposa teve Pepa, Zé Ricardo e, agora, Paulo Autuori como técnicos principais. Este último, inclusive, atuava como diretor-técnico e assumiu como interino apenas para a reta final do Brasileirão. A diretoria busca um novo nome para 2024; o volante Lucas Silva defende a efetivação do auxiliar Fernando Seabra.