Auxiliar técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra afirmou que o Brasileirão ainda não acabou para o clube. Após o empate com o Botafogo por 0 a 0 neste domingo (3), a Raposa garantiu sua permanencia na Serie A em 2024. No entanto, em entrevista coletiva, o treinador disse que o clube irá atrás da vaga na Sul-Americana.