CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA:

➡️ !VAIAS! A partida foi marcada por protestos da torcida do Botafogo. Ninguém foi perdoado, nem mesmos os principais personagens do primeiro turno.

➡️ Que soninho. Os times protagonizaram uma partida de dar sono ao torcedor

➡️ !INACREDITÁVEL! Luis Henrique recebeu livre na pequena área e se enrolou com a bola.

➡️ !FORA DO G-4! Com o resultado, o Botafogo saiu do G-4 no Brasileirão.

➡️ !NA SÉRIE A! O Cruzeiro está livre do rebaixamento.