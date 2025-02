Gabigol volta ao Cruzeiro em estreia de Leonardo Jardim no Mineirão

Depois de estrear comandando um time misto, contra o Democrata-GV, quarta-feira (12), em Sete Lagoas, o técnico Leonardo Jardim dirige a equipe principal do Cruzeiro no clássico deste domingo (16), contra o América, às 16h, no Mineirão, no primeiro confronto pela semifinal do Campeonato Mineiro. O treinador terá à disposição o atacante Gabigol, que cumpriu suspensão na derrota por 2 a 1 para a Pantera, além dos titulares que estavam pendurados: Fabrício Bruno, Lucas Romero e Matheus Henrique.

Após a derrota para o Democrata-GV, Leonardo Jardim reconheceu que o Cruzeiro precisa melhorar o rendimento neste início de temporada, já a partir da semifinal do Estadual:

- Estamos no início do processo. Temos que trabalhar e acreditar. Temos que apoiar e dar mais tempo para que os jogadores possam evoluir e crescer. Agora vamos para o mata-mata e temos que assumir a responsabilidade na próxima eliminatória, pensando que queremos chegar à final e conquistar o título do Mineiro – afirmou o técnico.

Leonardo Jardim comanda o Cruzeiro pela primeira vez no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Três jogadores estão em tratamento médico, sem previsão de retorno. O atacante Dinenno se recupera de cirurgia no joelho direito desde agosto do ano passado; o meia Japa cuida de lesão no tendão da coxa esquerda; e o zagueiro João Marcelo sofreu lesão nos ligamentos do joelho direito.

Retrospecto recente é desafio para o Cruzeiro diante do América

O retrospecto recente do Cruzeiro diante do América é amplamente desfavorável. Pelo Campeonato Mineiro, a Raposa não derrota o Coelho desde 6 de abril de 2019, quando venceu por 3 a 0, no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal daquele ano. Depois, em 10 partidas, foram oito derrotas e apenas dois empates, um deles pela primeira fase desta edição, por 1 a 1, no Independência, dia 5.

O desempenho do Cruzeiro contra o América em fases decisivas do Mineiro também não é bom. Desde que o campeonato adotou fórmula semelhante à atual, em 2004, as duas equipes se enfrentaram sete vezes na semifinal. A Raposa eliminou o rival em 2004 (duas vitórias), 2017 (vitória e empate) e 2019 (duas vitórias). O Coelho levou a melhor em 2012 (duas vitórias), 2016 (vitória e empate), 2021 (duas vitórias) e 2023 (duas vitórias).