Pitaco do Guffo: Leonardo Jardim irá vingar no Cruzeiro?

Após uma estreia com derrota de virada para o Democrata de Governador Valadares pelo Campeonato Mineiro, o novo técnico do Cruzeiro disse na coletiva: “Uma coisa é treinar, outra é jogar". Calejada pelos recentes anos de amargura, a torcida da Raposa já está se perguntando se Leonardo Jardim irá vingar no Cruzeiro.

É óbvio que analisar um treinador pelo seu primeiro jogo não condiz, ainda mais um estrangeiro que nunca treinou no Brasil. E esse será o primeiro grande desafio do português: entender o moedor de técnicos que é o nosso futebol. Afinal, outros grandes nomes de além-mar tentaram por aqui e não vingaram, em grande parte por essa demanda excessiva por vitórias de dirigentes e torcedores, em outra porque realmente não fizeram um bom trabalho.

Leonardo Jardim lançou Mbappé

O melhor trabalho de Jardim em sua carreira até aqui foi sem dúvidas naquele Monaco campeão francês e semifinalista da Champions. Um time que variava na fase ofensiva de um 4-2-3-1 para se defender no 4-4-2 ou 4-4-1-1. Que tinha uma marcação por zona com pressão orientada (ver foto abaixo), uma compactação do bloco pelo corredor central e que contava com um jovem prodígio voando baixo no ataque.

Sim, não há como deixar de fora dessa análise o surgimento do melhor jogador do mundo pós era Messi/Cristiano: Mbappé já apareceu como craque, rápido, veloz, habilidoso e goleador. Tendo dois cães de guarda do quilate de Bakayoko e Fabinho, além da qualidade técnica de um jovem Bernardo Silva e o faro goleador de Radamés Falcao, Leonardo Jardim fez história com sua equipe monegasca.

O timaço de Jardim no Monaco

O que esperar no Cruzeiro?

Para projetarmos se Leonardo Jardim irá vingar no Cruzeiro, precisamos entender que ele é um treinador que se adapta ao elenco. E que gosta de contar com um articulador cerebral na linha de meias, e com um centroavante de mobilidade, que saiba cavar espaços, mas que também entenda o papel de ser referência na frente. Sobre isso ele falou nesta matéria do Lance!.

Na organização ofensiva, a saída de bola sempre é sustentada, com a linha de 4 baixa dando opção e os dois volantes se aproximando. Mateus Pereira será o epicentro desse time (quem pode ser seu reserva à altura?), com as combinações dos laterais com os extremas sendo fundamentais (Marlon + Dudu e William + Bolasie).

Seria esse o time ideal de Jardim na Raposa?

Tudo isso parece fácil no papel, mas a verdade é que será necessário dar tempo e ter paciência com o técnico português para que ele mostre sua capacidade. Conhecer o elenco, saber com quem pode contar e quem não, perceber como os atletas assimilam seus conceitos e quem os executa melhor nas partidas. Pressão orientada em uma marcação por zona leva tempo de treinamento, não é assim, do dia para noite!

Se uma coisa é treino e outra é jogo, uma coisa é torcer e outra é analisar. E caberá ao torcedor cabuloso, tão machucado nos seus últimos anos de sofrimento, entender que vai demorar. Mas com paciência, é bem provável que Leonardo Jardim irá vingar no Cruzeiro.

Dados e mapas utilizados - Fonte: SportsBase