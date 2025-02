CEO do Cruzeiro afirma que equipe precisa ‘melhorar muito’

Assim como o técnico Leonardo Jardim afirmou após a derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, quarta-feira (12), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, também reconhece que a equipe precisa “melhorar muito” para o restante da temporada. O dirigente fez a declaração nesta quinta-feira (13), após reunião na sede da FMF, onde foi analisar os áudios da arbitragem do clássico contra o Atlético-MG.

- Vou dizer para o torcedor, e é importante vocês colocarem isso na íntegra: nós não vamos ficar tapando sol com a peneira, nós precisamos melhorar muito. O Cruzeiro não está aqui para chorar e falar que nós perdemos porque fomos prejudicados. Sabemos que temos que melhorar muito. Estamos, a cada dia que passa, cobrando mais para que as coisas andem da maneira que a gente espera, com o Cruzeiro mais sólido nas partidas e, consequentemente, ganhando os jogos – afirmou o dirigente.

Alexandre Mattos promete que o time vai melhorar:

- Perdemos porque erramos muito e precisamos melhorar para conseguir o que a gente quer, que são as vitórias. Não temos que dar desculpas para o torcedor. O que temos que fazer é melhorar bastante e superar adversidades. É isso que nós vamos fazer – completou o dirigente celeste.

Leonardo Jardim também reconhece que Cruzeiro precisa melhorar (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro fez apenas a sexta melhor campanha da primeira fase do Mineiro

Com apenas 11 pontos ganhos em oito jogos, o Cruzeiro terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro com a sexta campanha, atrás de equipes que ficaram de fora da semifinal, como Betim (15 pontos) e Athletic (12). A Raposa se classificou por ter sido o líder do Grupo C, o mais fraco dos equipes – aqui cabe uma ressalva: o Cruzeiro, por causa da forma de disputa da competição, não enfrentou nenhum dos três times de pior campanha, os rebaixados Villa Nova e Aymorés, de Ubá, e o Pouso Alegre, todos integrantes de sua chave.

Após a derrota para o Democrata-GV, na quarta-feira (12), dirigentes do Cruzeiro foram flagrados pelo repórter Guilherme Piu, da “Itatiaia”, numa conversa com o técnico Leonardo Jardim ainda no banco de reservas da Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Estavam presentes o vice-presidente da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), Pedro Junio, o CEO Alexandre Mattos e o diretor de futebol Paulo Pelaipe. A conversa ocorreu mais de uma hora depois da partida.