Gabigol não entra em campo há quase um mês; veja números

Com a eliminação do Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro para o América-MG, Gabriel Barbosa não entra em campo há quase um mês. O atacante, que construiu sua trajetória de sucesso por Santos e Flamengo, chegou à Raposa nesta temporada como um dos principais reforços, ao lado de nomes de peso como Dudu, Yannick Bolasie e Fagner.

A próxima oportunidade para Gabigol voltar a atuar será no dia 29 de março (sábado), quando o Cruzeiro estreia no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, no Mineirão, às 18h30 (horário de Brasília). Na última edição do torneio, a equipe celeste terminou na 9ª colocação, garantindo vaga na Copa Sul-Americana.

Desempenho de Gabigol no Cruzeiro em 2025

7 jogos (7 titular) 5 gols 129 minutos para participar de gol 14/20 finalizações no gol 2 passes decisivos 55% eficiência nos duelos 6 faltas sofridas 1 cartão vermelho Nota Sofascore 7.16

No Campeonato Mineiro, Gabigol se destacou como vice-artilheiro, marcando cinco gols, ficando atrás apenas de Hulk, do Atlético-MG, que balançou as redes sete vezes.

Números de Gabigol no Campeonato Brasileiro

Além disso, o atacante tem um histórico de respeito no Brasileirão: com 113 gols em 264 partidas, ele é o terceiro maior goleador da era dos pontos corridos (desde 2003). Ao longo de sua trajetória na competição, conquistou dois títulos com o Flamengo (2019 e 2020) e terminou como artilheiro em duas edições — 2018, pelo Santos, com 18 gols, e 2019, pelo Flamengo, com 25.

Agora, sob o comando do técnico português Leonardo Jardim e cercado de novas peças no elenco do Cruzeiro, Gabigol busca retomar sua melhor fase. Em sua última temporada pelo Flamengo, o atacante teve um desempenho discreto no Brasileirão, marcando apenas quatro gols.

