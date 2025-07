Após derrota, volantes do Cruzeiro focam em preparação para Brasileiro

Assim como o técnico Leonardo Jardim, os jogadores do Cruzeiro procuraram relativizar a perda da invencibilidade de 12 jogos na temporada com a derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia, quinta-feira (3), na estreia na Vitória Cup, em Cariacica (ES). Os volantes Lucas Romero e Lucas Silva, após a partida, destacaram que o objetivo principal da equipe no torneio é retomar o ritmo de jogo depois da pausa no Campeonato Brasileiro.

- Estamos treinando muito. Hoje (quinta-feira) foi mais um treino para nós. Com certeza, entramos em campo para vencer. Queríamos vencer. Mas hoje deu para ver que temos que continuar trabalhando, tem que continuar melhorando algumas coisas para a retomada do Campeonato. Estou contente com a pré-temporada e tomara que continuamos competindo e dando o melhor para continuar no topo do Brasileirão – afirmou Lucas Romero.

O volante Lucas Silva lamentou a perda da invencibilidade na temporada, mas ressaltou que a equipe mostrou volume de jogo:

- Independentemente do jogo, ninguém gosta de perder. Não saímos contentes com o resultado, mas valeu pelo volume de jogo, rodando jogadores e ganhando ritmo para voltar 100% - afirmou o jogador, referindo-se ao retorno ao Campeonato Brasileiro, dia 13, contra o Grêmio, no Mineirão, às 20h30.

Lucas Silva destacou que não faltou vontade à equipe na primeira partida após duas semanas de férias:

- Conseguimos chegar com bastante volume, faltou um pouco mais de capricho. A gente quer sempre entrar 100%. Não tiramos o pé em divididas, competimos… Temos mais um amistoso para fazer gols e sair daqui com a vitória – disse o volante.

Volante do Cruzeiro lembra rivalidade entre brasileiros e argentinos

O argentino Lucas Romero ressaltou outro ponto em relação às partidas da Vitória Cup:

- Eu conheço times argentinos e sei que eles sempre entram em campo pra vencer, pra dar seu melhor. Tem também essa rivalidade Brasil e Argentina. Eles também queriam demonstrar que estão no nosso nível. Fizemos um bom jogo, estamos ganhando ritmo e vamos continuar trabalhando para chegar bem no domingo que vem – observou o volante.

Volante Lucas Romero no jogo contra o Defensa y Justicia, em Cariacica (ES) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesta sexta-feira (4) e no sábado (5), os jogadores do Cruzeiro treinam no clube Aest, no município de Serra, na região metropolitana de Vitória. Domingo, a Raposa disputa o segundo jogo pela Vitória Cup, contra o Banfield, que estreou derrotando a Desportiva Ferroviária por 1 a 0. A partida será no Estádio Kleber Andrade, às 16h.