Autor de três gols, Gabigol define: ‘Estou com o coração azul!’

O atacante Gabigol ainda não havia marcado gol com a camisa do Cruzeiro, em três jogos, mas, na goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, nesta quinta-feira (30), no Independência, o ex-jogador do Flamengo tirou o atraso e fez três de uma vez, ainda no primeiro tempo. No intervalo da partida, Gabigol falava da emoção que sentia:

- Estou com o coração azul! Estou muito feliz aqui, muito feliz na cidade. Realmente, é um clube maravilhoso. O clima está muito bom. É claro que aconteceram algumas coisas no começo do ano. Agradecer ao Diniz, agradecer todo o empenho e a dedicação que ele deu a nós. E agora é seguir – afirmou Gabigol.

O atacante ressaltou que estava satisfeito por ter escolhido o Cruzeiro como sua nova equipe, após muitos anos no Flamengo:

- Cada vez mais, vejo que a minha escolha foi a mais acertada. Os companheiros estão me ajudando bastante, tanto dentro como fora de campo. Estou me adaptando a tudo, é um começo. Às vezes, a gente vê o Pereira deixar a bola, o Dudu não entender. As coisas vão criando química com o tempo. Então, eu estou muito feliz, espero continuar no jogo e conseguir a vitória – disse Gabigol, que atuou os 90 minutos.

Dudu também fez a melhor apresentação em seu retorno ao Cruzeiro

Atacante Dudu sofreu o primeiro pênalti , do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O atacante Dudu também teve atuação destacada, principalmente no primeiro tempo, sendo muito acionado e criando boas jogadas pelo lado esquerdo do ataque celeste:

- O time fez uma boa partida. Entramos com uma pegada boa, fizemos os gols… No segundo tempo, a gente precisava continuar com o pé no acelerador, mas a gente ainda está no começo de temporada. Mas o jogo foi bom hoje – avaliou Dudu, na saída do campo.

Dudu também fez questão de lembrar do técnico Fernando Diniz, demitido segunda-feira (27):

- Tenho que deixar um abraço do grupo ao Diniz, agradecer o trabalho que ele fez com a gente. Trabalhei pouco tempo com ele, mais vi que é um ser humano de boa qualidade. Vai ter ainda mais sucesso nos próximos clubes que trabalhar – afirmou.