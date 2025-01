Gabigol faz três no primeiro tempo pelo Cruzeiro, e web reage: ‘Ele voltou’

No segundo jogo oficial pelo Cruzeiro, o atacante Gabigol não perdeu tempo e anotou três gols só no primeiro tempo. O centroavante anotou dois de pênalti e um com a perna esquerda na vitória parcial contra o Itabirito, no Campeonato Mineiro. O hat-trick do jogador virou assunto nas redes.

Gabigol já havia passado em branco nos jogos do Cruzeiro na FC Series, nos Estados Unidos, e no último fim de semana, contra o Athletic. O atacante de 28 anos se destacou pelo Flamengo nas últimas temporadas, sendo decisivo em títulos como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

