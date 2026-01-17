Força máxima! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Uberlândia
Tite escalou o time titular pela primeira vez no ano
Pela primeira vez na temporada, o Cruzeiro entrará em campo com seus jogadores titulares. Neste sábado (17), a equipe comandada por Tite irá enfrentar o Uberlândia, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.
Para o duelo, o comandante ainda não poderá contar com Gerson, maior contratação para a temporada. O jogador ainda não teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Com força máxima pela primeira vez no ano, Tite promoverá a estreia de vários jogadores em 2026, como Cássio, Fabrício Bruno, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e Kaio Jorge.
Sendo assim, o a Raposa enfrenta o Uberlândia com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge
Do outro lado, a equipe alviverde vem a campo com a seguinte escalação: Jefferson Luis; Max Miller, Renan, Rayne, Jonathas Paulista; Nathan, Robinho, Fumaça; Júlio Rodrigues, Rafael Conceição, Ingro
Cruzeiro no Campeonato Mineiro
Na primeira partida da temporada, a Raposa foi derrotada pelo Pousão em confronto no qual Tite escalou um time praticamente todo de jovens. Em seguida, na última quarta-feira, o Cabuloso fez um jogo mais seguro e venceu o Tombense por 2 a 1.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Uberlândia
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X UBERLÂNDIA
CAMPEONATO MINEIRO- 3ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Neto
🚩 Assistentes: Felipe Oliveira e Samuel Henrique Soares Lima
📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto
⚽ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge
UBERLÂNDIA (Jorge Castilho)
Jefferson Luis; Max Miller, Renan, Rayne, Jonathas Paulista; Nathan, Robinho, Fumaça; Júlio Rodrigues, Rafael Conceição, Ingro
