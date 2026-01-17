menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Força máxima! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Uberlândia

Tite escalou o time titular pela primeira vez no ano

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/01/2026
17:36
Vestiário do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraVestiário do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pela primeira vez na temporada, o Cruzeiro entrará em campo com seus jogadores titulares. Neste sábado (17), a equipe comandada por Tite irá enfrentar o Uberlândia, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Para o duelo, o comandante ainda não poderá contar com Gerson, maior contratação para a temporada. O jogador ainda não teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Com força máxima pela primeira vez no ano, Tite promoverá a estreia de vários jogadores em 2026, como Cássio, Fabrício Bruno, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira e Kaio Jorge.

continua após a publicidade
Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sendo assim, o a Raposa enfrenta o Uberlândia com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge

Do outro lado, a equipe alviverde vem a campo com a seguinte escalação: Jefferson Luis; Max Miller, Renan, Rayne, Jonathas Paulista; Nathan, Robinho, Fumaça; Júlio Rodrigues, Rafael Conceição, Ingro

continua após a publicidade
  1. Cruzeiro vence Tombense com brilho de jovens
  2. Japa celebra gol, mas alerta para queda de rendimento
  3. Tite celebra vitória e ressalta importância de manter Matheus Pereira no Cruzeiro

Cruzeiro no Campeonato Mineiro

Na primeira partida da temporada, a Raposa foi derrotada pelo Pousão em confronto no qual Tite escalou um time praticamente todo de jovens. Em seguida, na última quarta-feira, o Cabuloso fez um jogo mais seguro e venceu o Tombense por 2 a 1.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Uberlândia

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X UBERLÂNDIA

CAMPEONATO MINEIRO- 3ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Neto
🚩 Assistentes: Felipe Oliveira e Samuel Henrique Soares Lima
📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge

UBERLÂNDIA (Jorge Castilho)

Jefferson Luis; Max Miller, Renan, Rayne, Jonathas Paulista; Nathan, Robinho, Fumaça; Júlio Rodrigues, Rafael Conceição, Ingro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias