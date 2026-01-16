Emoção até o fim! Cruzeiro vence Santos e vai às quartas de final da Copinha
Os mineiros contaram com o brilho dos reforços que vieram do elenco profissional
Dono de uma das melhores campanhas desta edição da Copinha, o Cruzeiro superou o Santos em São Carlos, na noite desta sexta-feira (16), e garantiu sua vaga nas quartas de final. A Raposa venceu o Peixe por 3 a 1, com gols de Fernando, Rayan Lelis e Pietro.
Agora, os mineiros irão enfrentar o Guanabara City, que bateu o Atlético Piauiense, nos pênaltis, na tarde desta sexta-feira.
Como foi o jogo?
O jogo começou muito estudado, com um primeiro tempo de poucas oportunidades. A chance mais clara do Santos veio em cabeceio de Pedro Assis. Enquanto isso, Fernando teve a chance de abrir o placar, mas não conseguiu dominar a bola dentro da área.
Já na segunda etapa, a Raposa precisou de apenas um minuto para abrir o placar com Rayan Lelis. Quando o Peixe tentava a resposta, Fernando ampliou para os mineiros. Na reta final, João Alencar diminuiu para os paulistas. Aos 97 minutos, Pietro fechou a conta.
1º tempo
Apesar de entrar em campo com um volante a mais que de costume, o Peixe partiu para cima desde os instantes iniciais. O Santos conseguiu criar algumas jogadas pela esquerda, mas sem exigir nenhuma defesa de Vitor Lamounier.
Depois dos primeiros dez minutos, os Crias da Toca conseguiram segurar a posse e trabalhar melhor. A primeira chance veio de escanteio, com cabeceio de Rayan Lelis que desviou na defesa alvinegra. A resposta do Santos veio também em um tiro de canto, desviado na área, mas com finalização errada de Matheus Xavier.
Quando o Peixe retomava o domínio da partida, o Cruzeiro puxou um ótimo contra-ataque que terminou em Fernando dentro da área, mas o camisa 9 não conseguiu dominar a bola. Aos 39 minutos veio a melhor chance do primeiro tempo. Em falta alçada na área, Pedro Assis cabeceou com perigo à esquerda do gol de Vitor Lamounier.
2º tempo
Na volta dos vestiários, Rayan Lelis precisou de apenas um minuto para abrir o placar. O atacante recebeu na direita, tabelou com Rhuan Gabriel e chutou forte. Rapidamente, os santistas reclamaram de uma possível posição de impedimento de Lelis.
A resposta santista veio dez minutos depois, em uma blitz com dois chutes dentro da área que pararam na defesa celeste. No entanto, instantes após o lance, veio o segundo gol mineiro. Rayan Lelis puxou contra-ataque veloz pela esquerda e cruzou para Fernando, dentro da área, chutar com a perna direita no ângulo direito.
O Peixe então partiu para o ataque e JP Chermont tentou com uma bomba rasteira de fora da área, mas Vitor Lamounier fez boa defesa. Aos 20 minutos, Fernando teve a chance de ampliar, mas parou em Rodrigo Falcão.
Com a desvantagem, o Santos tentou acelerar a partida, mas encontrou dificuldades para furar a defesa celeste. A oito minutos do fim, o Alvinegro ganhou vida na partida. Após cobrança de escanteio pela esquerda, João Alencar desviou e diminuiu para o Santos.
Nos minutos finais, Vitor Lamounier se tornou essencial para manter a Raposa viva. O goleiro fez milagre em finalização de Pedro Assis, já nos acréscimos. Pablo Neri teve a chance de matar o jogo em contra-ataque, mas parou no goleiro santista. Aos 52 minutos, Pietro deu o golpe final e fechou a conta em São Carlos.
✅Ficha técnica
SANTOS x CRUZEIRO
COPINHA - OITAVAS DE FINAL
📍 Local: Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, São Carlos (SP)
🥅 Gols: João Alencar (SAN); Rayan Lelis (CRU), Fernando (CRU), Pietro (CRU)
🟨 Cartões amarelos: Chermont (SAN), Cauan Pierre (SAN) Pedro Assis (SAN); Baptistella (CRU);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Juliano José Alves Rodrigues (SP)
🚩 Assistentes: Vinicius Santana da Silva (SP) e Bruno Nunes de Moraes (SP)
⚽ESCALAÇÕES
SANTOS: Rodrigo Falcão; JP Chermont, Contreras (Rafael Freitas), João Alencar e João Ananias; Gustavo Henrique (Davi Nogueira), Kennay (Rafael Gonzaga) e Pepê Fermino; Nadson (Pierre), Pedro Assis e Mateus Xavier (Benicio). (Técnico: Vinícius Marques);
CRUZEIRO: Vitor Lamounier; Nicolas (Ivanilson), Kaiquy Luiz (João Cervi), Kelvin e William; Murilo, Eduardo Pape e Rhuan Gabriel (Gustavinho); Rayan (Pietro), Baptistella (Alessandro) e Fernando (Pablo). (Técnico: Mairon César);
