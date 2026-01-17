Atacante Millene realiza sonho de jogar pelo Cruzeiro: 'Time da minha família'
Jogadora natural de Belo Horizonte assinou com a Raposa
Millene Fernandes vive um capítulo especial da carreira ao vestir, pela primeira vez, a camisa do clube que sempre fez parte da sua história pessoal. Aos 31 anos, a atacante chega ao Cruzeiro carregando um vínculo afetivo antigo com a Raposa, que rapidamente ganhou força entre os torcedores nas redes sociais.
Logo após o anúncio, cruzeirenses resgataram prints antigos de publicações de Millene, em que a atacante aparecia com dizeres como "fechado com o Cruzeiro", reforçando a identificação com o clube muito antes da assinatura do contrato. A ligação, segundo a própria jogadora, vem de casa.
— Chegar ao Cruzeiro é especial demais para mim, não só pelo tamanho do clube, mas também por ser o time do meu pai e da minha família — afirmou.
Natural de Belo Horizonte (MG), Millene destacou ainda a motivação para o novo desafio e o peso de representar o projeto feminino do clube.
— Venho muito motivada para ajudar a equipe, dar o meu melhor todos os dias e contribuir para esse grande ano que temos pela frente. É uma honra vestir essa camisa e representar as Cabulosas — disse ela.
Antes de desembarcar na Toca, a atacante construiu uma trajetória sólida e vitoriosa no futebol feminino brasileiro e internacional. Revelada pelo Rio Preto, passou por Atlético Mineiro, Neves, teve longa passagem pelo Corinthians, onde empilhou títulos nacionais, além de atuar no Internacional, no futebol chinês, pelo Wuhan Jianghane Wuhan Xinjiyuan, e mais recentemente por Ferroviária e São Paulo na temporada 2025.
Nesta temporada, além de competições nacionais (Copa do Brasil e Brasileirão Feminino), e o Campeonato Mineiro, as Cabulosas jogarão a Libertadores Feminina pela primeira vez.
