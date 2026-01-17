Gerson vai jogar? Confira as opções de Tite para Cruzeiro x Uberlândia

O Cruzeiro fará na noite deste sábado (17) seu primeiro jogo com o time titular em 2026. O técnico Tite irá escalar força máxima contra o Uberlândia, mas ainda não poderá contar com o maior reforço da equipe para a temporada.

Os mais de 25 mil torcedores que estarão presentes no Mineirão terão que esperar um pouco mais para ver Gerson. O jogador ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O camisa 97 já treina com o restante dos jogadores normalmente, mas ainda aguarda a regularização de seu vínculo. Na última quinta-feira, o dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, confirmou que o volante não deveria estrear contra o Uberlândia.

– Torcedor do Cruzeiro, notícia boa. O Tite me disse que vai jogar com os 11 titulares no sábado. O Gerson ainda não, chegou depois, vai aos poucos. No clássico, provavelmente ele já terá condições de jogo – disse Pedrinho à TV Band Triângulo Mineiro.

Sem o atleta, Tite deve manter o meio de campo que entrou em campo em 2025, com Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian. Uma das dúvidas para a escalação vem na lateral, entre Fagner e William.

Cruzeiro x Uberlândia

Após vencer seu primeiro jogo em 2026 ao bater o Tombense por 2 a 1, o Cruzeiro enfrenta o Uberlândia na noite deste sábado (17), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida será realizada às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Na primeira partida da temporada, a Raposa foi derrotada pelo Pousão em confronto no qual Tite escalou um time praticamente todo de jovens. Em seguida, na última quarta-feira, o Cruzeiro fez um jogo mais seguro e venceu o Tombense por 2 a 1.

Do outro lado, o Uberlândia ainda não venceu nesta temporada. A equipe comandada por Jorge Castilho empatou em sua estreia contra o Tombense em 0 a 0, e com o Betim em 1 a 1 pela segunda rodada.

Para o duelo, Tite escalará força máxima. Sendo assim, um provável Cruzeiro vem com: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.