Flamengo x Cruzeiro: as opções de Tite para o duelo pelo Brasileirão

O Cruzeiro irá enfrentar o Flamengo na noite desta quarta-feira (11), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Tite terá uma série de desfalques de peso, sendo dois de titulares absolutos.

Lucas Romero teve uma lesão na costela por conta de um trauma sofrido aos 36 minutos do primeiro tempo da partida contra o rival pela final do Campeonato Mineiro.

Além dele, Kaio Jorge teve um trauma no pé direito na decisão do estadual e também não viajou ao Rio de Janeiro para o duelo.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Um possível substituto do atleta, Bruno Rodrigues, também está lesionado. O atacante teve um estiramento muscular na coxa direita.

Com isso, Chico da Costa e Néiser Villarreal disputam uma vaga no time titular. Outra posição que há dúvida é a de volante, com Matheus Henrique e Walace brigando por um lugar. Na lateral direita, Fagner deve ser titular, mas Kauã Moraes também é opção.

Sendo assim, uma possível escalação do Cruzeiro contra o Flamengo vem com: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Christian e Chico da Costa.

Flamengo x Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças no Maracanã, no Rio de Janeiro, que deve receber grande público.

Rubro-negros e cruzeirenses chegam em alta para esse confronto. Afinal, ambos foram campeões estaduais. Nos pênaltis, a equipe carioca bateu o Fluminense e levantou a sua 40ª taça. Já a Raposa venceu o Atlético-MG, em confronto que ficou marcado por uma briga generalizada.

