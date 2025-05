Fabrício Bruno lamenta empate do Cruzeiro no clássico

O zagueiro do Cruzeiro Fabrício Bruno, que teve boa atuação no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, neste domingo (18), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, lamentou o resultado. Para ele, a equipe deixou o campo com sentimento de tristeza por não ter conseguido vencer.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Sem dúvida, a gente sai daqui com o sentimento de tristeza por tudo que criou dentro do jogo. Tivemos amplo controle do jogo, só faltou o gol. É um pontinho que a gente soma e que também nos dá uma posição na tabela. Que continuamos desenvolvendo nosso trabalho para conquistar bons resultados durante a temporada - afirmou o zagueiro Fabrício Bruno.

Com o empate, o Cruzeiro subiu da quarta para a terceira posição, com 17 pontos, um a menos que o Flamengo e cinco atrás do líder Palmeiras.

Antes da partida, Fabrício Bruno ficou sabendo que está na pré-lista com 50 nomes do técnico Carlo Ancelotti para sua primeira convocação da Seleção Brasileira. A relação com 23 convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, em junho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, será divulgada dia 26.

continua após a publicidade

- É continuar trabalhando, nada resiste ao trabalho. Se for da vontade de Deus e ele permitir, que eu possa voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira – afirmou o zagueiro do Cruzeiro.

➡️Clássico no Mineirão é bem disputado, mas termina sem gol

Para Fabrício Bruno, desempenho coletivo favorece destaques individuais no Cruzeiro

Para Fabrício Bruno, o destaque individual é consequência do bom trabalho desenvolvido por todo o grupo do Cruzeiro:

- Feliz pelo momento, não só pessoal, mas coletivo, pelo que o nosso grupo vem mostrando. Sempre falei e coloquei o grupo acima de tudo, dos interesses pessoais e, automaticamente, o individual aparece quando o coletivo está bem.

continua após a publicidade

O Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira (22), quando disputa o jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Vila Nova-GO, no Serra Dourada, às 19h. Como venceu o jogo no Mineirão por 2 a 0, a Raposa pode perder por um gol de diferença para se classificar para as oitavas de final da competição.