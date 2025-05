Galvão comete gafe em Cruzeiro x Atlético-MG e viraliza na web

A partida entre Cruzeiro e Atlético-MG, neste domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão, viralizou na web por conta de uma gafe cometida por Galvão Bueno durante a transmissão. O narrador confundiu o apelido "Galo doido" com "Galo duro" e repercutiu na web.

Galvão vira assunto após Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG fizeram um clássico muito disputado neste domingo (18), no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Leonardo Jardim foi melhor, procurou mais o gol, mas não conseguiu a vitória que lhe daria a vice-liderança. A Raposa agora está em terceiro lugar, com 17 pontos, enquanto o Galo é o 10º, com 13.

O primeiro tempo foi muito disputado. O Cruzeiro começou com mais iniciativa, e o Atlético-MG mostrou uma defesa bem postada e conseguiu anular as tentativas de ataque do adversário. Aos 17 minutos, Guilherme Arana, que voltava de contusão, pediu substituição. A melhor chance de gol saiu aos 39 minutos, quando Lucas Silva avançou pelo meio e chutou forte. A bola desviou em Lyanco e bateu no travessão. O Atlético-MG respondeu em seguida, com Rony. Cássio defendeu.

O segundo tempo começou do mesmo jeito: o Cruzeiro buscando mais o ataque, e o Atlético-MG se defendendo bem. E assim foi até o fim. Mesmo com mais presença no campo ofensivo, mais finalizações e escanteios, a Raposa não conseguiu o gol da vitória.

Pela próxima rodada do Brasileirão, a décima, o Atlético-MG joga no sábado (24), contra o Corinthians, às 21h, na Arena MRV. O Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, no domingo (25), às 20h30, na Arena Castelão. Antes, a dupla faz o jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. O Galo recebe o Maringá, na quarta-feira (21), às 21h30, na Arena MRV, depois do empate por 2 a 2 na casa do adversário. A Raposa joga contra o Vila Nova (GO), quinta-feira (22), no Serra Dourada, às 19h, com a vantagem de ter vencido no Mineirão por 2 a 0.