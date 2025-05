Clássico no Mineirão é bem disputado, mas termina sem gol

Cruzeiro e Atlético-MG fizeram um clássico muito disputado neste domingo (18), no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Leonardo Jardim foi melhor, procurou mais o gol, mas não conseguiu a vitória que lhe daria a vice-liderança. A Raposa agora está em terceiro lugar, com 17 pontos, enquanto o Galo é o nono, com 13.

O primeiro tempo foi muito disputado. O Cruzeiro começou com mais iniciativa, e o Atlético-MG mostrou uma defesa bem postada e conseguiu anular as tentativas de ataque do adversário. Aos 17 minutos, Guilherme Arana, que voltava de contusão, pediu substituição. A melhor chance de gol saiu aos 39 minutos, quando Lucas Silva avançou pelo meio e chutou forte. A bola desviou em Lyanco e bateu no travessão. O Atlético-MG respondeu em seguida, com Rony. Cássio defendeu.

Cruzeiro, de Wanderson, e Atlético-MG, de Lyanco, fizeram jogo muito disputado no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O segundo tempo começou do mesmo jeito: o Cruzeiro buscando mais o ataque, e o Atlético-MG se defendendo bem. E assim foi até o fim. Mesmo com mais presença no campo ofensivo, mais finalizações e escanteios, a Raposa não conseguiu o gol da vitória.

Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Atlético-MG

Pela próxima rodada do Brasileirão, a décima, o Atlético-MG joga no sábado (24), contra o Corinthians, às 21h, na Arena MRV. O Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, no domingo (25), às 20h30, na Arena Castelão. Antes, a dupla faz o jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. O Galo recebe o Maringá, na quarta-feira (21), às 21h30, na Arena MRV, depois do empate por 2 a 2 na casa do adversário. A Raposa joga contra o Vila Nova (GO), quinta-feira (22), no Serra Dourada, às 19h, com a vantagem de ter vencido no Mineirão por 2 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 0 ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO - 9ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, 20h30

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte

🟨 Cartões amarelos: Matheus Pereira (Cruzeiro), Alonso, Rony, Lyanco e Fausto Vera (Atlético)

➡️Público presente: 61.106

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, Fagner (William), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Gabigol) e Matheus Pereira; Wanderson (Bolasie) e Kaio Jorge.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso (Vitor Hugo) e Guilherme Arana (Gabriel Menino) (Fausto Vera); Alan Franco, Rubens, Igor Gomes (Patrick) e Gustavo Scarpa (Júnior Santos); Hulk e Rony.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Neuza Inês Back e Daniel Luís Marques

4️⃣ Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

🖥️ VAR: Rafael Traci