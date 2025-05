Técnico do Cruzeiro se diz surpreso com atuação do Atlético-MG

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, neste domingo (18), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, afirmou que se surpreendeu com a postura do adversário, que, na maior parte do clássico, procurou apenas se defender. Treinador lamentou os erros de finalização de sua equipe.

- Fiquei até admirado que, num clássico dessa natureza, nosso adversário não propôs o jogo, jogou simplesmente nos duelos e nos contra-ataques. O Cruzeiro teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. E nós procuramos nosso jogo, nosso padrão, aquilo em que acreditamos, que é uma equipe que pressiona, que gosta de ter a bola, com futebol apoiado. Infelizmente não conseguimos o resultado, mas valorizei o comportamento que é o que esperamos dos jogadores do Cruzeiro – analisou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim também elogiou o técnico do Atlético-MG, Cuca, por ter substituído o zagueiro Júnior Alonso, pouco depois que ele fez uma falta para cartão amarelo e não recebeu – seria o segundo e causaria sua expulsão.

- O treinador do Atlético esteve muito bem, foi muito esperto e tirou o Alonso. Poderiam ter de jogar com 10 e aí seria o inverso do que ocorreu no Campeonato Mineiro – disse o treinador celeste, referindo-se à expulsão do atacante Gabigol ainda no primeiro tempo do confronto pelo Estadual.

Jardim explica porque Gabigol entrou somente nos minutos finais

Na partida deste domingo (18), Gabigol entrou somente aos 38 minutos do segundo tempo, no lugar de Christian. Leonardo Jardim explicou porque deu pouco tempo para o atacante atuar no clássico:

- Eu tenho que decidir tirar uns e colocar outros. Eu até poderia ter trocado mais cedo ele por um dos avançados, mas eles estavam muito bem. Nos últimos dez minutos, arrisquei com dois avançados, e a equipe ficou mais ofensiva, mas menos ‘pressionante’. Ele é um profissional excelente, tem sido jogador de grupo e, simplesmente, às vezes, tenho que tomar decisões e só podem jogar 11.