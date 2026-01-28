O zagueiro Bastos está de volta aos relacionados do Botafogo para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O angolano lesionou o joelho esquerdo no início de 2025 e vem fazendo um retorno gradual para figurar na equipe comandada por Martin Anselmi.

Anteriormente, Bastos Quissanga foi relacionado para o duelo contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca de 2026, mas não entrou em campo. Contra o Bangu, o zagueiro sequer figurou na lista, e Anselmi explicou que seu retorno aos gramados não será tarefa simples.

– Bastos teve uma recaída, uma recidiva, ainda tem dor. Temos que aprender com o jogador como administrar essas cargas para que ele possa estar no jogo fresco. Temos que fazer um trabalho personalizado com ele para que ele consiga ir evoluindo semana a semana e que não aconteça o que aconteceu agora. Por querer estar, terminou um pouco mais carregado. Não se machucou de novo, nada grave, simplesmente temos que regular essa carga para que ele consiga equilibrar e voltar da lesão - explicou Anselmi, técnico do Botafogo.

Para o duelo com o Cruzeiro, Bastos estará à disposição do treinador argentino, mas não deve começar como titular. Apesar do esquema com três zagueiros, o angolano ainda precisa de ritmo de jogo para atuar por 90 minutos.

Bastos, zagueiro do Botafogo, em jogo pelo Brasileirão 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo tem tabu histórico a quebrar diante do Cruzeiro em estreia no Brasileirão

O Botafogo vai a campo nesta quinta-feira (29) pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro para iniciar bem a trajetória em 2026 com três pontos em casa, mas, para isso, terá de quebrar um longo jejum. O Alvinegro não sabe o que é vencer o Cruzeiro há mais de nove anos.

A última vitória do Glorioso foi na edição de 2016, quando foi ao Mineirão e venceu por 2 a 0 com gols do meia Camilo e do centroavante argentino Canales. Desde então, foram seis vitórias da Raposa e nove empates, contando jogos das Séries A e B e da Copa do Brasil. Mas o torcedor lembra da escalação do jogo no dia 11 de setembro de 2016? O Lance! refresca a memória do alvinegro.

O Botafogo foi a campo no Mineirão com: Sidão, Emerson, Joel Carli, Emerson Silva e Victor Luis (Gervasio Nuñez); Dudu Cearense, Bruno Silva, Diogo Barbosa e Camilo; Neilton (Rodrigo Pimpão) e Sassá (Canales). Técnico: Jair Ventura.

No ano em questão, ainda com muita dificuldade financeira e um elenco modesto, o Botafogo protagonizou uma arrancada que entrou em destaque nas campanhas recentes do clube.

De cotado para o rebaixamento com o técnico Ricardo Gomes à vaga na Libertadores com Jair Ventura. Dos atletas que foram a campo, apenas Joel Carli segue no clube, mas como coordenador de futebol.