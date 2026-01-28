menu hamburguer
Cruzeiro

Cruzeiro tem novidade em viagem para estreia no Brasileirão

O Cruzeiro enfrentará o Botafogo nesta quinta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 28/01/2026
20:13
Matheus Henrique (Foto: Matheus de Morais/Cruzeiro)
Matheus Henrique (Foto: Matheus de Morais/Cruzeiro)
O Cruzeiro fará sua estreia no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Nilton Santos. A equipe realizou seu último treinamento nesta quarta e já viajou para o Rio de Janeiro com uma novidade positiva.

Matheus Henrique, recuperado de uma contratura muscular na panturrilha esquerda, foi relacionado para a partida. Ele se lesionou na primeira partida da Raposa no Campeonato Mineiro, contra o Pouso Alegre.

Durante a atividade da última segunda-feira, o meio-campista já havia participado de trabalhos físicos e foi liberado para treinar de maneira integral com o restante do grupo.

Matheus Henrique (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Matheus Henrique (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Por outro lado, Villalba, que também voltou a treinar parcialmente no campo com os companheiros, segue fora dos relacionados. Ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo em dezembro de 2025.

Luis Sinisterra também segue de fora. O atacante passa por um processo de pré-temporada. Ele não tem lesão, mas o Departamento Médico do Cruzeiro optou pelo protocolo para garantir uma melhor condição física.

Botafogo x Cruzeiro

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, por streaming. Clique aqui para assistir a Botafogo x Cruzeiro!

Ainda em início de novos trabalhos, as equipes chegam em momentos diferentes quanto às campanhas no estadual. O Glorioso, sob o comando de Martín Anselmi, tem classificação encaminhada para as quartas de final após boa vitória sobre o Bangu, enquanto a Raposa, do técnico Tite, vive instabilidade e chega após derrota no clássico com o Atlético-MG.

A arbitragem da partida será de responsabilidade de Matheus Candançan (SP), auxiliado por Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB). O VAR será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

