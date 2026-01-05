menu hamburguer
Cruzeiro

Titulares do Cruzeiro se reapresentam nesta segunda-feira

Desde a última sexta-feira outro grupo já treina na Toca II

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 05/01/2026
05:45
Treino do Cruzeiro na Toca II (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Treino do Cruzeiro na Toca II (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Depois de 21 dias de férias, os jogadores titulares do Cruzeiro irão se reapresentar nesta segunda-feira (5) na Toca da Raposa II em Belo Horizonte. O grupo volta aos trabalhos três dias depois dos 22 atletas que retornaram às atividades na última sexta-feira.

No retorno das férias, alguns jogadores que fizeram parte do elenco celeste em 2025 não estarão presentes. Eduardo e Bolasie não tiveram seus vínculos com a Raposa renovados e se despediram no fim do ano passado.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, Gabigol já se reapresentou, mas no CT Rei Pelé, depois de ser negociado por empréstimo. O atacante fechou com o Santos por uma temporada e com a Raposa arcando com metade de seu salário.

Sendo assim, 14 atletas são esperados nesta segunda-feira na Toca da Raposa II, incluindo Kaio Jorge, que tem sido alvo de propostas do Flamengo. Entretanto, as investidas não agradaram a diretoria mineira.

– A gente entende que neste momento os valores são relativamente baixos pelo que ele representa para o clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem. Então a gente entende que o valor oferecido pelo Flamengo é abaixo do que o Cruzeiro prospecta. Nós não vamos vender nenhum jogador a qualquer custo para nenhum clube. Hoje nós podemos dizer que não dependemos de vendas dos jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza a comissão técnica – explicou Pedro Junio em entrevista à Itatiaia.

Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira quais jogadores do Cruzeiro se reapresentam nesta segunda-feira

  1. Goleiro: Cássio;
  2. Zagueiros: Fabrício Bruno e Lucas Villalba;
  3. Laterais: Kaiki e William;
  4. Meio-campistas: Christian, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Walace;
  5. Atacantes: Arroyo, Kaio Jorge, Sinisterra e Wanderson.

Além dos jogadores que se reapresentarão nesta segunda, outros 22 já trabalharam com Tite nos últimos três dias, são eles:

  1. Goleiros: Marcelo, Matheus Cunha e Otávio;
  2. Zagueiros: Bruno Alves, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiquy Luiz;
  3. Laterais: Kauã Moraes, Kauã Prates, Nicolas e William Fernando;
  4. Meio-campistas: Cauan Baptistella, Japa, Matheus Henrique, Murilo Rhikman, Rhuan Gabriel, Rodriguinho, Ryan Guilherme e Vitinho;
  5. Atacantes: Kaique Kenji, Marquinhos, Néiser Villarreal e Rayan Lelis.

