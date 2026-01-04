Marquinhos abre mão de férias e reforça desejo de vencer pelo Cruzeiro

Depois da reapresentação de parte do elenco na última sexta-feira (2), outros jogadores do Cruzeiro irão voltar à Toca da Raposa II nesta segunda. Entretanto, para Marquinhos, a data não significa muita coisa, uma vez que passou boa parte das férias no CT em recuperação de uma grave lesão.

O ponta da Raposa segue em tratamento depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro. Quando a equipe confirmou a lesão, em 24 de outubro, a estimativa de retorno era de sete a nove meses.

Desde então, Marquinhos tem cumprido o cronograma de recuperação estabelecido pelo departamento médico da Raposa. De olho em seu retorno, o atleta optou por abrir mão do período de férias para ficar em Belo Horizonte seguindo o planejamento de forma intensiva.

– A lesão é séria e atrapalha muito, mas o pior já passou. Quero vencer no Cruzeiro, e para isso eu sei que devo superar desafios. Esse é um deles – destacou o atacante.

Marquinhos em treino na Toca da Raposa II, CT do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

– Quero estar à disposição o mais rápido possível. Estou em um grande clube, que tem uma grande torcida, esse é o sonho de todo jogador. Vou fazer tudo que puder para dar orgulho ao torcedor cruzeirense e vencer com essa camisa – completou Marquinhos.

Marquinhos projeta Tite no Cruzeiro

Marquinhos deve voltar durante o primeiro semestre de 2026. Mesmo em recuperação, o jogador comemorou a chegada de Tite ao Cruzeiro e projetou o que espera do trabalho do comandante.

– Tite é um grande treinador, disputou duas Copas do Mundo e conquistou uma Copa América com a Seleção Brasileira, isso não é para qualquer um. Estou feliz por ter a oportunidade de trabalhar com um técnico vencedor como ele – disse Marquinhos.