Bruno Rodrigues titular? Confira a escalação do Cruzeiro contra o Pouso Alegre

O Cruzeiro começa, neste sábado (21), a disputa por uma vaga na final do Campeonato Mineiro, contra o Pouso Alegre. Para a partida, o técnico Tite teve dois desfalques de peso, já que Arroyo e Kaio Jorge sequer viajaram com o restante do elenco.

continua após a publicidade

O camisa 19 foi poupado por desgaste físico, enquanto o ponta sentiu dores no joelho esquerdo e também não viajou para o Sul de Minas.

Por outro lado, Tite volta a contar com Kaique Kenji e Néiser Villareal. O Cria da Toca está recuperado de um estiramento ligamentar no tornozelo direito e o colombiano de um edema ósseo no pé direito.

Tite, técnico do Cruzeiro (Foto: Andrey Queiroz/RP FOTOPRESS/GazetaPress)

Além deles, o Cruzeiro tem mais dois reforços. Recuperado de uma lesão no menisco, Matheus Cunha é opção no banco. Bruno Rodrigues, contratado nesta semana, também foi relacionado.

continua após a publicidade

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Pouso Alegre vem com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson; Matheus Pereira, Neyser

Pouso Alegre x Cruzeiro

Com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre, na noite deste sábado (21), pelo jogo de ida da semifinal, no Manduzão, às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Apesar da classificação com a melhor campanha do Estadual, a pressão sobre o trabalho do técnico Tite ainda não amenizou. A Raposa fechou a primeira fase com cinco vitórias e três derrotas, na liderança do Grupo C.

Do outro lado, o Pouso Alegre se classificou como melhor segundo colocado. O time comandado por Danilo somou 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Na primeira fase, o Rubro-Negro venceu o duelo contra o Cruzeiro.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.