Escalações de Cruzeiro x Palmeiras: ataque da Raposa terá Wanderson

O atacante Wanderson é uma das novidades do Cruzeiro para a partida deste domingo (1º), contra o Palmeiras, às 19h30, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim optou pela volta do titular da equipe, que não atuou nos últimos três jogos por causa de pancada no joelho esquerdo.

O Cruzeiro pode assumir a liderança do Brasileiro depois de 10 anos, caso derrote o Palmeiras no Mineirão. Para isso, precisará contar também com tropeço do Flamengo diante do Fortaleza, no Maracanã, em jogo que começa uma hora mais cedo, às 18h30.

Nas demais posições, Leonardo Jardim confirmou a entrada do zagueiro Jonathan Jesus no lugar do suspenso Villalba, que levou o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, domingo (25), no Castelão. O meia Matheus Pereira volta à equipe, após cumprir suspensão na rodada passada. E o lateral-direito William volta a ser titular, outra novidade da escalação.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

O atacante Marquinhos, que teve seus direitos econômicos adquiridos ao Arsenal, da Inglaterra, no sábado (31), fica no banco. Emprestado pelo clube inglês até o fim da temporada, o jogador agradou ao técnico cruzeirense, assinou contrato até 2028 e passa a usar a camisa 7, que era de Dudu.

Técnico Leonardo Jardim não terá o zagueiro Villalba, suspenso (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Palmeiras não terá a dupla de zaga titular, formada por Murilo e Gustavo Gómez, suspensos, e o técnico Abel Ferreira escalou o time com:

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Maurício, Estêvão e Flaco López.

Cruzeiro não derrota o Palmeiras desde 2018

O Cruzeiro não vence o Palmeiras desde 12 de setembro de 2018, quando ganhou por 1 a 0 no Allianz Parque, pela semifinal da Copa do Brasil daquele ano, que seria conquistada pela Raposa. Era a segunda vitória da equipe celeste sobre o Verdão naquele ano: pelo turno do Brasileirão, o Cruzeiro também venceu por 1 a 0, no Mineirão. Depois, são oito confrontos, com seis vitórias palmeirenses e dois empates.