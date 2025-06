Cruzeiro enfrenta o CRB nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Cruzeiro vai enfrentar o CRB nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio dos confrontos foi realizado na tarde desta segunda-feira (2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogos serão na semana dos dias 30 de julho, no Mineirão, e 6 de agosto, em Maceió - posteriormente, a CBF vai divulgar as datas exatas. A Raposa é o clube com mais títulos da competição, seis: 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

Cruzeiro e CRB já se enfrentaram em duas edições da Copa do Brasil. Em 2006, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, em jogo único, pela segunda fase, em Maceió. Em 2020, foram dois jogos pela terceira fase, e o time alagoano levou a melhor: venceu no Mineirão por 2 a 0 e empatou por 1 a 1 no Rei Pelé.

Na história do confronto, são 14 jogos, com seis vitórias do Cruzeiro, duas do CRB e seis empates. São 18 gols cruzeirenses e 10 do time alagoano. Os últimos duelos foram pela Série B do Brasileiro, e a Raposa venceu os dois por 2 a 0.

O Cruzeiro estreou na Copa do Brasil deste ano diretamente na terceira fase, por ter terminado o Campeonato Brasileiro do ano passado em nono lugar. A Raposa eliminou o Vila Nova-GO com duas vitórias: 2 a 0 no Mineirão, em 1º de maio, com dois gols de Kaio Jorge; e 3 a 0, no Serra Dourada, em 22 de maio, com gols de Eduardo (dois) e Jonathan Jesus.

Eduardo fez os dois primeiros gols do Cruzeiro contra o Vila Nova-GO (Foto: Heber Gomes/Cruzeiro)

O CRB, que disputa a Série B do Brasileiro, também estreou nesta Copa do Brasil na terceira fase, por ter sido vice-campeão da Copa do Nordeste. O time alagoano eliminou o Santos nos pênaltis. Houve empate por 1 a 1 em Santos e por 0 a 0 em Maceió. O time alagoano venceu nos pênaltis por 5 a 4.

Veja as datas das próximas fases da Copa do Brasil:

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro

Finais: 2 e 9 de novembro

