Gesto de Abel Ferreira em Cruzeiro x Palmeiras viraliza: ‘Foi pro Gabigol?’

O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2 a 1, no último domingo (1), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o atacante Gabigol e o técnico Abel Ferreira colecionaram embates no banco de reservas. O momento foi flagrado parcialmente pela transmissão da Amazon Prime, o que foi suficiente para gerar especulações da troca de farpas.

Nas redes sociais, telespectadores especularam que o técnico do clube alviverde teria chamado Gabigol de gordo. Em um dos cortes, mostrados pela transmissão, Abel Ferreira aparece com a mão na própria barriga e dizendo: "Está gordo".

O jornalista Pedro Moreno foi uma das pessoas que também percebeu a possível troca de farpas. O comunicador dos canais Sportv chamou atenção para o embate constante entre Gabigol e Abel Ferreira durante a partida. Apesar disso, as imagens não deixam claras se a mensagem do técnico português foi, de fato, para o camisa 9 do Cruzeiro. Veja a repercussão abaixo:

Cruzeiro x Palmeiras

Em campo, a equipe celeste venceu a partida com dois gols de Kaio Jorge. Gabigol, que colecionou embates com Abel Ferreira durante a partida, começou no banco de reservas, e só foi entrar em campo durante a segunda etapa. O gol do time alviverde foi marcado por Allan.

Com o resultado, o clube paulista deixou a liderança do Campeonato Brasileiro. Após o fim da 11ª rodada, o Palmeiras se encontra na quarta colocação, com 22 pontos somados. Por outro lado, o Cruzeiro subiu para a segunda posição, com um ponto a mais. O Flamengo é líder, com 24 pontos.

