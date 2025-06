Alexandre Mattos encaminha saída do Cruzeiro

Uma reunião com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, nesta segunda-feira (2), deve sacramentar a saída do CEO do clube, Alexandre Mattos. Os entendimentos para a rescisão contratual já foram iniciados, e o dirigente deverá ficar livre para acertar com o Santos para substituir Pedro Martins, que se demitiu na semana passada. O vínculo dele com a Raposa vai até 2028.

Alexandre Mattos está no Cruzeiro desde abril de 2024, quando Pedro Lourenço adquiriu 90% da SAF junto à Ronaldo Fenômeno. Inicialmente, ele chegou para ser o diretor de futebol e, com a saída de Gabriel Lima, que vinha da gestão anterior, Mattos passou a ocupar o cargo de CEO.

Na primeira janela de transferência em que atuou, em meados do ano passado, Alexandre Mattos gastou quase R$ 200 milhões, com a contratação de sete jogadores: o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Fabrízio Peralta e Walace, o meia Matheus Henrique e os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Diaz.

Para a atual temporada, foram mais 11 contratações: os atacantes Gabigol, Dudu, Marquinhos e Bolasie, o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-direito Fagner, o volante Christian, os meias Eduardo e Rodriguinho; e, por último, o zagueiro Mateo Gamarra e o atacante Wanderson. Mattos trabalhou diretamente para a vinda de Dudu, de quem é amigo pessoal, mas o atacante se desentendeu com o técnico Leonardo Jardim e deixou a Toca da Raposa.

Alexandre Mattos foi criticado pelo dono da SAF do Cruzeiro

Em abril, diante da demora da equipe em apresentar bons resultados, Pedro Lourenço admitiu que o Cruzeiro havia errado nas contratações, numa crítica direta ao CEO do clube, Alexandre Mattos:

continua após a publicidade

- A primeira pessoa que eu trouxe foi o Alexandre. A realidade mostra para todo mundo: erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante. Trouxemos jogadores que não deveriam ser contratados. É um erro. O futebol não perdoa a gente com erros – afirmou o dono da SAF do Cruzeiro.

Com a evolução do trabalho de Leonardo Jardim, que passou a atuar como um manager, como é comum no futebol europeu, Alexandre Mattos perdeu força no Cruzeiro. O dirigente passou a ser criticado pelos torcedores e não vem aparecendo mais publicamente tanto quanto antes.