Autor dos dois gols da vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras, por 2 a 1, neste domingo (1º), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Kaio Jorge se igualou a Gabigol como artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 10 gols. Por meio de sua coluna pessoal, no UOL, Walter Casagrande elogiou o camisa 19 da equipe mineira e afirmou que é o melhor atacante do futebol brasileiro na atualidade.

- Na minha visão, Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o melhor centroavante do futebol brasileiro nesse momento. Merecia ter sido convocado nesta primeira lista de Carlo Ancelotti. É um jogador muito inteligente, futebolisticamente falando, rápido, se posiciona muito bem dentro da área e tem uma ótima finalização. Kaio só tem 23 anos e está no seu auge técnico e psicológico, não para de fazer gols de todas as maneiras - afirmou Casagrande.

Kaio Jorge é terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro 2025, com 6 gols, mas é o primeiro entre os jogadores brasileiros. O artilheiro é o uruguaio Arrascaeta (Flamengo), que marcou 8 vezes, e na sequência vem o argentino Vegetti (Vasco), com 7 gols.

Kaio Jorge vs Palmeiras

O atacante Kaio Jorge marcou duas vezes nos primeiros minutos do jogo. No primeiro, apareceu bem no segundo pau para concluir de cabeça desvio de Kaiki. Aos 4 minutos, também mostrou oportunismo e boa colocação na área, ao empurrar para o gol uma bola que bateu nas costas do zagueiro Jonathan Jesus, depois de chute de Christian.

- Confiança, trabalho em equipe, trabalho no dia a dia vêm me dando muita confiança. Estou muito bem, tranquilo. Me sinto superacolhido aqui, pela torcida do Cruzeiro. Acredito que eles (o Palmeiras) já esperavam que a gente ia marcar em cima e atacar quando tivesse a posse de bola – afirmou Kaio Jorge, na saída para o intervalo.

