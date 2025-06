A torcida do Palmeiras terá um esquema de acesso especial para o jogo que acontece contra o Cruzeiro, neste domingo (1), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será no Mineirão, e pelo histórico das torcidas, o sistema de segurança será reforçado. As equipes se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília).

A Avenida Chaffir Ferreira, localizada no bairro São Luiz, será isolada para a concentração da torcida palmeirense e contará com presença de policiamento para garantir a segurança no local.

Para os torcedores que utilizarem transporte por aplicativo, a orientação é que o desembarque seja feito no cruzamento entre a Avenida Chaffir Ferreira e a Avenida. Com os ingressos esgotados, o comunicado foi emitido de forma oficial pelo Palmeiras. Vale relembrar que as torcidas carregam um histórico conturbado.

Relembre o caso entre as torcidas

Torcedores do Palmeiras fizeram uma emboscada contra cruzeirenses no dia 27 de outubro do último ano, na estrada Fernão Dias, na região de Mairiporã, em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a briga, que provocou cenas de selvageria, causou uma morte e outros 15 feridos.

Integrantes da principal torcida do Palmeiras usaram pedaços de pau, pedras, barras de ferro e rojões para atacar os cruzeirenses, que retornavam de um jogo da equipe mineira em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro.

O ônibus que transportava integrantes da Máfia Azul foi incendiado. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de São Paulo, acredita que o ataque foi um revide da Mancha Verde a uma briga ocorrida entre as torcidas em 2022, em uma rodovia de Minas Gerais.

A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão contra seis investigados por suspeita de participação na emboscada de integrantes em abril deste ano.

Veja o comunicado oficial divulgado pelo Palmeiras