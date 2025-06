Na noite de 26 de novembro de 1998, o Cruzeiro protagonizou uma das atuações mais emblemáticas de sua história recente ao derrotar o Palmeiras por 3 a 2, em pleno Parque Antártica, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Com o placar agregado empatado, o jogo decisivo ficou para o terceiro duelo, e a Raposa calou a torcida alviverde com uma virada marcante em São Paulo. O Lance! relembra Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão 1998.

Cruzeiro x Palmeiras no Brasileirão 1998

A equipe comandada por Levir Culpi não se intimidou diante de mais de 28 mil torcedores palmeirenses e aproveitou cada falha da defesa adversária para construir uma vitória que eliminaria o time de Luiz Felipe Scolari, então tido como um dos grandes favoritos à conquista do título. Do outro lado, a dupla Marcelo Ramos e Fábio Júnior brilhou, com gols nos momentos cruciais da partida.

O Palmeiras, que contava com estrelas como Paulo Nunes, Oséas, Zinho e Arce, começou o jogo pressionando, mas perdeu o controle emocional. Com duas expulsões – de Arce e Rogério –, o time paulista ficou vulnerável, e o Cruzeiro soube se aproveitar da vantagem numérica. A vitória cruzeirense foi construída com autoridade e sangue frio, em um duelo marcado por tensão, erros defensivos e viradas no placar.

O resultado de 3 a 2 selou a eliminação do Verdão e classificou o Cruzeiro para a semifinal do Brasileirão de 1998. A partida é lembrada até hoje como uma das grandes viradas da história da Raposa, especialmente por ter sido fora de casa e diante de um adversário tradicional, com elenco de alto investimento.

Virada histórica e expulsões decisivas

O jogo ficou ainda mais emblemático pelas expulsões de dois dos principais jogadores do Palmeiras: o lateral Arce, referência em assistências, e o versátil Rogério, que atuava pela esquerda. As baixas prejudicaram o plano de Felipão e abriram espaço para a velocidade do ataque cruzeirense.

O grande nome da partida foi Marcelo Ramos, que marcou dois gols e infernizou a defesa alviverde. Já Fábio Júnior completou a virada com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, silenciando de vez o Parque Antártica. Foi um golpe duro para o time paulista, que apostava alto naquela campanha.

Ficha técnica – Palmeiras 2x3 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro – Quartas de Final (jogo 3)

Data: 26 de novembro de 1998 (quinta-feira)

Local: Estádio Parque Antártica, São Paulo (SP)

Placar: Palmeiras 2 x 3 Cruzeiro

Público pagante: 28.317

Renda: Não informada

Árbitro: Sidrack Marinho dos Santos (AL)

Assistentes: Arnaldo Pinto e José Melonio

Gols:

Paulo Nunes (Palmeiras)

Marcelo Ramos (Cruzeiro) – 2 gols

Fábio Júnior (Cruzeiro)

Escalações:

PALMEIRAS

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Velloso Agnaldo Liz Cléber Arce (expulso) Júnior Rogério (expulso) Alex (substituído por Almir) Galeano (substituído por Roque Júnior) Zinho Oséas Paulo Nunes (autor do gol, substituído por Tiago Silva)

CRUZEIRO

Técnico: Levir Culpi